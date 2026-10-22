ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Qiagen auf 'Neutral' - Ziel an Offerte angepasst
- JPMorgan senkt Qiagen-Kursziel auf 52 US-Dollar
- Woodring stuft Qiagen von Overweight auf Neutral
- Qiagen-Aktien schlossen in New York bei 50 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Qiagen mit 52 US-Dollar in etwa auf das Niveau der Übernahmeofferte des Finanzinvestors EQT gesenkt. Die Aktien des Diagnostikspezialisten stufte Analyst Casey Woodring in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar folglich von "Overweight" auf "Neutral" ab. Qiagen-Papiere schlossen in New York bei 50 Dollar./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:58 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 45,19 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Qiagen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7605. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -11,46 %/+4,04 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Community Beiträge zu Qiagen - A41HBE - NL0015002SN0
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Man weiß halt nicht, wie viel EQT tatsächlich geboten hat, "more than 50 USD" kann 50,5 USD oder 51 oder auch 52 USD bedeuten. Und hat KKR etwas mehr oder weniger geboten?
Wie auch immer, der Aufsichtsrat wurde in den letzten Jahren so umgebaut, daß die Altlasten, die eine Eigenständig stark präferieren könnten, nicht mehr da sind. Schon der Beschluß der strategischen Überprüfung mit der Verpflichtung von Goldman und Moelis zeigt, wo die Reise hingehen sollte, zusätzlich wurde noch ein M&A erfahrener CEO verpflichtet. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß der Prozeß von Qiagen in den nächsten Wochen professionell zu Ende geführt wird.
Sollte kein strategischer Bieter mehr auftauchen, rechne ich mit einem finalen Übernahmeangebot von 53 USD bis 55 USD (beim derzeitigen WK ca. 47 bis 49 €).
https://goldesel.de/aktien/news/qiagen-aktie-eqt-soll-mehr-als-50-dollar-je-aktie-geboten-haben
https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/AKTIE-IM-FOKUS-Qiagen-Anteile-legen-nach-Bericht-ueber-bald-anstehendes-Gebot-zu-0df74af8-eab3-4a97-bb34-601fbb7659cc
EQT und KKR, zwei Bieter, da kann es zum Wettbieten untereinander kommen... geht da noch mehr ?
Ich denke schon!
EQT Is in Advanced Talks to Buy Testing Firm Qiagen