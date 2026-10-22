JPMorgan senkt Qiagen auf 'Neutral' - Ziel an Offerte angepasst

Man weiß halt nicht, wie viel EQT tatsächlich geboten hat, "more than 50 USD" kann 50,5 USD oder 51 oder auch 52 USD bedeuten. Und hat KKR etwas mehr oder weniger geboten?

Wie auch immer, der Aufsichtsrat wurde in den letzten Jahren so umgebaut, daß die Altlasten, die eine Eigenständig stark präferieren könnten, nicht mehr da sind. Schon der Beschluß der strategischen Überprüfung mit der Verpflichtung von Goldman und Moelis zeigt, wo die Reise hingehen sollte, zusätzlich wurde noch ein M&A erfahrener CEO verpflichtet. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß der Prozeß von Qiagen in den nächsten Wochen professionell zu Ende geführt wird.

Sollte kein strategischer Bieter mehr auftauchen, rechne ich mit einem finalen Übernahmeangebot von 53 USD bis 55 USD (beim derzeitigen WK ca. 47 bis 49 €).





Ein Restrisiko bleibt natürlich immer, es gibt noch keine offizielle Bestätigung und es kann immer noch etwas dazwischenkommen und das preist der Markt mit den Kursen aktuell ein.