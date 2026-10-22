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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt Qiagen auf 'Neutral' - Ziel an Offerte angepasst

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Qiagen-Kursziel auf 52 US-Dollar
    • Woodring stuft Qiagen von Overweight auf Neutral
    • Qiagen-Aktien schlossen in New York bei 50 Dollar
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Qiagen auf 'Neutral' - Ziel an Offerte angepasst
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Qiagen mit 52 US-Dollar in etwa auf das Niveau der Übernahmeofferte des Finanzinvestors EQT gesenkt. Die Aktien des Diagnostikspezialisten stufte Analyst Casey Woodring in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar folglich von "Overweight" auf "Neutral" ab. Qiagen-Papiere schlossen in New York bei 50 Dollar./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:58 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 45,19 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Qiagen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7605. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -11,46 %/+4,04 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan



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