ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Moller-Maersk auf 'Sell' - Ziel bleibt 18000 Kronen
- Goldman stuft Maersk von Neutral auf Sell herab
- Kursziel bleibt bei 18.000 dänischen Kronen
- Temporäre Engpässe dürften als Treiber nachlassen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von A.P. Moller-Maersk bei einem unveränderten Kursziel von 18000 dänischen Kronen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Besser könne es für die Container-Reedereien zunächst nicht mehr werden, schrieb Patrick Creuset am Donnerstag. Das aktuelle Geschäft laufe stark und die Gewinnerwartungen dürften mit Blick auf die Frachtraten noch einige Quartale lang anziehen. Die meisten Gründe für die knappen Ressourcen seien allerdings temporär. Ein mauer Kapazitätsausbau, durch Klima und Geopolitik bedingte Verwerfungen und der Aufbau von US-Lagerbeständen dürften als Triebfedern langsam abnehmen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:04 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie
Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 3.114 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 71,86. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12.400,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10.000,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 18.000,00DKK was eine Bandbreite von +221,13 %/+478,03 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 18000 Euro
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ich denke Maersk regelt nicht deutsche Steuergesetze auch wenn es sicher in der Sache treffender wäre...
Die Antwort der Depotbank lautete seinerzeit wie folgt: "...die Regelungen nach § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG, gelten diese gemäß dem BMF-Schreiben "Einzelfragen zur Abgeltungsteuer" nur für Bonusaktien (Randziffer 111), nicht für Splits.
Wozu darüber reden? 🤔 Am besten unterm Radar und ohne viel Tamtam genießen.