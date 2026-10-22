UBS stuft Tesla auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 391 US-Dollar belassen. Joseph Spak sprach am Donnerstag von einem überwiegend positiven Zwischenbericht. So hätten das Ergebnis je Aktie und die bereinigte Bruttomarge im Elektroautogeschäft die Konsensschätzungen übertroffen. Die überraschend positive Barmittelentwicklung verdanke sich niedrigeren Investitionen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 326,2EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 391
Kursziel alt: 391
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 391
Kursziel alt: 391
Währung: USD
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