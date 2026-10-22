UBS stuft Tesla auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 391 US-Dollar belassen. Joseph Spak sprach am Donnerstag von einem überwiegend positiven Zwischenbericht. So hätten das Ergebnis je Aktie und die bereinigte Bruttomarge im Elektroautogeschäft die Konsensschätzungen übertroffen. Die überraschend positive Barmittelentwicklung verdanke sich niedrigeren Investitionen./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 326,2EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 391

Kursziel alt: 391

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 391,00 $ , was eine Steigerung von +6,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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