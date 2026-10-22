RBC stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hermes nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum des Luxusgütwerkonzerns habe enttäuscht, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Umsatz-Konsensschätzungen für das Schlussquartal und 2027 könnten noch etwas weiter sinken./rob/gl/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:24 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,99 % und einem Kurs von 1.264EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.



