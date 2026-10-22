ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 430 Dollar - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Teslas Kursziel auf 430 US-Dollar
- Autobruttomarge und autonomes Fahren überzeugen
- Höhere SpaceX-Fusionschance stützt neues Kursziel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 415 auf 430 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des E-Autobauers seien insgesamt positiv ausgefallen, schrieb Rajat Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei vor allem auf eine besser als erwartete Bruttomarge im Automobilbereich und die zunehmende Dynamik im Bereich Autonomes Fahren zurückzuführen, auch wenn die kurzfristige finanzielle Entwicklung weiterhin von steigenden Betriebskosten und einem hohen Investitionsrhythmus geprägt sei. Das Kursziel erhöhte er wegen eines veränderten Bewertungsschemas und einer mittlerweile gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer Verschmelzung mit SpaceX./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:15 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,31 % und einem Kurs von 325,7 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +9,99 %/+46,65 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 430 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Ob der eher verantwortungsbewusste E-Autofahrer die Autos von Tesla nun endlich boykottiert? Allem Anschein nach hat Elon Musk der Ukraine in deren Verteidigung gegen den Aggressor Putin gerade echten Schaden zugefügt. Um seinem korrupten und verbrecherischen Freund Trump zu helfen? Auf alle Fälle sollte jeder anständige Mensch die Produkte von Tesla ablehnen!
Einfach StarLink abschalten und einem Land den Rücken kehren, dass ihre und unsere Demokratie vor den Russen verteidigt, geht absolut nicht!
https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_101485702/starlink-drosselung-in-ukraine-neue-details-zum-streit-lassen-aufhorchen.html
Man kann ihm einfach nichts Gutes wünschen, er hätte es nicht verdient.