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    10 Millionen Barrel täglich!

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    Öl-Beben im Nahen Osten: Aramco plant gigantischen Pipeline-Ausbau

    Saudi Aramco will seine Pipelinekapazität auf 10 Millionen Barrel täglich erhöhen. Damit will der Ölkonzern die Straße von Hormus umgehen und Exporte absichern.

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    10 Millionen Barrel täglich! - Öl-Beben im Nahen Osten: Aramco plant gigantischen Pipeline-Ausbau
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Saudi-Arabien zieht Konsequenzen aus dem Iran-Krieg und den massiven Störungen des internationalen Ölhandels. Der staatliche Energiekonzern Saudi Aramco will die Kapazität seines Ost-West-Pipelinenetzes von derzeit rund 7 Millionen auf bis zu 10 Millionen Barrel Rohöl pro Tag erhöhen. Damit könnte das Königreich künftig deutlich größere Ölmengen exportieren, ohne auf die strategisch wichtige Straße von Hormus angewiesen zu sein. Für den globalen Ölmarkt wäre das ein bedeutender Schritt.

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    Konzernchef Amin Nasser bestätigte am Donnerstag in einem Interview mit Al Arabiya Business, dass Aramco technische Untersuchungen zum Ausbau bestehender sowie zur Erschließung zusätzlicher Exportrouten durchführt. Ziel sei es, Saudi-Arabiens Abhängigkeit von gefährdeten Schifffahrtswegen zu verringern und die Versorgungssicherheit auch während geopolitischer Krisen zu gewährleisten. Die Pläne sind bereits weiter fortgeschritten. Saudi-Arabiens Energieminister Abdulaziz bin Salman hatte Mitte Oktober erklärt, dass sich die Transportkapazität durch die vorübergehende Umrüstung einer bestehenden Gaspipeline innerhalb von sieben bis acht Wochen um 1,2 Millionen Barrel täglich erhöhen ließe.

    Weitere Investitionen in Pumpstationen und die Infrastruktur könnten zusätzliche Kapazitäten schaffen. Das langfristige Ziel von 10 Millionen Barrel pro Tag könnte innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahre erreicht werden. Das Herzstück der Strategie bildet die rund 1.200 Kilometer lange Ost-West-Pipeline, die Saudi-Arabiens wichtigste Ölförderregion am Persischen Golf mit dem Rotmeerhafen Yanbu verbindet. Von ihrer bisherigen Kapazität von rund 7 Millionen Barrel täglich sind etwa 2 Millionen Barrel für inländische Raffinerien vorgesehen. Ein Ausbau würde die Exportmöglichkeiten über das Rote Meer erheblich verbessern und die Abhängigkeit von der Straße von Hormus reduzieren.

    Wie wichtig alternative Transportwege inzwischen geworden sind, zeigte sich während des Nahostkriegs. Die Pipeline spielte eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung saudischer Rohölexporte, wurde im September allerdings selbst zum Ziel von Drohnenangriffen. Nach Reparaturarbeiten konnte Aramco den Betrieb wieder aufnehmen. Anfang Oktober erreichte der Durchsatz nach Angaben des saudischen Energieministeriums bereits wieder 5,8 Millionen Barrel täglich.

    Trotz der erheblichen Störungen hat sich die Ölversorgung aus dem Nahen Osten zuletzt deutlich erholt. Daten des Analyseunternehmens Kpler zufolge lagen die Lieferungen durch die Straße von Hormus und über alternative Exportrouten in der Woche bis zum 18. Oktober bei durchschnittlich mehr als 24 Millionen Barrel pro Tag. Damit übertrafen sie sogar das Vorkriegsniveau von 23,3 Millionen Barrel.

    Entwarnung für den Ölmarkt gibt Nasser dennoch nicht. Nach seiner Einschätzung hat die Krise zu einem kumulierten Verlust von rund 3 Milliarden Barrel Ölversorgung geführt. Die weltweiten Lagerbestände lägen weiterhin unter dem erforderlichen Niveau. Nach dem Ende des Konflikts erwartet der Aramco-Chef deshalb einen zusätzlichen weltweiten Ölbedarf von rund 3 Millionen Barrel täglich. Neben einer Erholung des Verbrauchs dürfte insbesondere die Wiederauffüllung erschöpfter Lagerbestände die Nachfrage antreiben.

    Parallel zum Ausbau der Ölinfrastruktur treibt Aramco die Diversifizierung seines Geschäfts voran. Bis 2030 soll die Gasförderkapazität gegenüber dem Niveau von 2021 um 80 Prozent steigen. Dafür entwickelt der Konzern bereits sein drittes Gasnetz und prüft den Aufbau eines vierten. Ob Saudi-Arabien künftig größere Mengen Erdgas exportiert, hängt nach Nassers Angaben allerdings davon ab, wie stark die heimische Nachfrage wächst. Auch das Technologiegeschäft soll zu einer wichtigen Einnahmequelle werden. Aramco strebt hier mittelfristig einen Jahresumsatz zwischen 2 und 4 Milliarden US-Dollar an.

    Für Anleger ist vor allem der geplante Pipelineausbau von Bedeutung. Eine leistungsfähigere Ost-West-Verbindung könnte das Risiko längerer Exportausfälle verringern und Aramcos Einnahmen in geopolitischen Krisenzeiten stabilisieren. Gleichzeitig würde Saudi-Arabien seine strategische Position auf dem Weltölmarkt stärken. Allerdings bedeutet eine höhere Pipelinekapazität nicht automatisch eine steigende Ölförderung. Vielmehr geht es darum, bestehende Produktionsmengen zuverlässiger an internationale Kunden liefern zu können.

    Für den Ölpreis ergibt sich daraus ein gemischtes Bild. Während zusätzliche Transportkapazitäten die Gefahr angebotsbedingter Preissprünge langfristig reduzieren könnten, spricht Nassers Erwartung einer kräftigen Nachfrageerholung für anhaltenden Preisdruck. Entscheidend dürfte sein, wie schnell sich die weltweiten Lagerbestände wieder auffüllen und ob die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten tatsächlich dauerhaft nachlassen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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