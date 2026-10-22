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    Krones dämpft diesjährige und mittelfristige Umsatzerwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Krones senkt 2026-Umsatzplus auf ein bis zwei Prozent
    • Für 2028 plant Krones 6,0 bis 6,2 Milliarden Euro
    • Ebitda steigt dank Zoll-Erstattungen um fünf Prozent
    Krones dämpft diesjährige und mittelfristige Umsatzerwartungen
    Foto: Armin Weigel - dpa

    NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones dämpft seine Umsatzplanung für das laufende Jahr und auf mittlere Sicht. Grund seien ungünstige Entwicklungen in relevanten Absatzmärkten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dabei verwies der Konzern auf gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten und die herausfordernden geopolitischen Rahmenbedingungen, die zu steigenden Kosten bei den Kunden geführt hätten. Konkret peilt das Krones-Management für 2026 noch ein währungsbereinigtes Umsatzplus von einem bis zwei Prozent an, statt wie zuvor um drei bis fünf Prozent. Der Aktienkurs fiel um zuletzt fast 7 Prozent.

    Für das 2028 stehen jetzt 6,0 bis 6,2 Milliarden im Plan, statt rund 7 Milliarden Euro. Auch das mittelfristige Margenziel schraubte der Konzern am oberen Ende herunter, behielt die entsprechende Prognose für 2026 aber bei.

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    In den ersten neun Monaten 2026 erzielte der Konzern vorläufigen Berechnungen zufolge gut 4,1 Milliarden Euro Umsatz, das war im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt ein Plus von 0,8 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auch dank US-Zollrückerstattungen um rund 5 Prozent auf rund 453 Millionen./tav/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,27 % und einem Kurs von 107,6 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 111,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 177,00EUR was eine Bandbreite von +2,40 %/+63,28 % bedeutet.





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