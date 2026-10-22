BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hermes nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1750 Euro belassen. Das Wachstum des Luxusgüterkonzerns habe in einem weiter schwierigen Geschäftsumfeld die Konsensprognose verfehlt, schrieb Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:33 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,54 % und einem Kurs von 1.257EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1750

Kursziel alt: 1750

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

