BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hermes nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1750 Euro belassen. Das Wachstum des Luxusgüterkonzerns habe in einem weiter schwierigen Geschäftsumfeld die Konsensprognose verfehlt, schrieb Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:33 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:33 / UTC
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Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,54 % und einem Kurs von 1.257EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1750
Kursziel alt: 1750
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1750
Kursziel alt: 1750
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