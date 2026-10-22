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    Neuer Engpass

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    Nvidia und Tesla sichern sich Milliardenkapazitäten bei Samsung

    Tesla und Nvidia investieren 3,7 Billionen Won in Samsung Electro-Mechanics. Dahinter steckt ein wachsender Engpass bei Bauteilen für KI-Chips.

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    Neuer Engpass - Nvidia und Tesla sichern sich Milliardenkapazitäten bei Samsung
    Foto: Ahn Young-joon - AP/dpa

    Tesla und Nvidia wollen gemeinsam rund 3,7 Billionen Won (rund 2,5 Milliarden Euro) in den Ausbau der Chipproduktion von Samsung Electro-Mechanics investieren. Das südkoreanische Unternehmen soll dafür spezielle Substrate für leistungsstarke KI-Chips herstellen. Hintergrund ist ein wachsender Engpass in der Lieferkette für künstliche Intelligenz.

    Tesla sichert sich Produktion bis 2033

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    Wie die südkoreanische Wirtschaftszeitung Maeil Business Newspaper unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, hat Samsung Electro-Mechanics einen langfristigen Liefervertrag mit Tesla abgeschlossen. Der Elektroautobauer investiert demnach rund 1,1 Billionen Won in den Ausbau einer Produktionslinie im südkoreanischen Sejong. Im Gegenzug sichert sich Tesla mittel- bis langfristige Liefermengen.

    Die Vereinbarung läuft über fünf Jahre von 2029 bis 2033. Die Substrate sollen in KI-Chips für Teslas autonome Fahrzeuge und den humanoiden Roboter Optimus zum Einsatz kommen. Tesla sichert sich damit wichtige Komponenten für seine Zukunftsprojekte. Samsung Electro-Mechanics erhält einen langfristigen Abnehmer und kann die Kosten für den Kapazitätsausbau teilweise abfedern.

    Die Bauarbeiten sollen Ende 2027 abgeschlossen sein. Anschließend folgen die Installation der Anlagen und Testläufe. Die Massenproduktion ist für die zweite Jahreshälfte 2028 geplant. Die Lieferungen an Tesla sollen 2029 beginnen.

    Nvidia investiert weitere 2,6 Billionen Won

    Auch Nvidia setzt auf den südkoreanischen Zulieferer. Auf der Entwicklerkonferenz GTC 2026 in Deutschland stellte der KI-Chiphersteller am 21. Oktober eine Zusammenarbeit mit Samsung Electro-Mechanics vor. Geplant sind Erweiterungen der Produktionskapazitäten in Sejong und Busan.

    Nvidia nannte zunächst keine konkrete Summe. Recherchen von Maeil Business Newspaper zufolge beläuft sich die geplante Investition jedoch auf rund 2,6 Billionen Won. Samsung Electro-Mechanics soll dafür spezielle Produktionslinien für KI-Rechenchips und Netzwerk-Substrate für Rechenzentren aufbauen.

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    KI-Boom verschärft den Engpass

    Im Mittelpunkt steht die sogenannte FC-BGA-Technologie. Diese Substrate verbinden komplexe Halbleiter mit ihren Schaltkreisen und ermöglichen eine hohe Packungsdichte. Leistungsstarke KI-Chips benötigen besonders komplexe Verbindungen und müssen zugleich große Mengen an Wärme abführen. Dadurch steigt die Bedeutung der spezialisierten Bauteile.

    Der Markt wird bislang von wenigen Herstellern bedient. Dazu zählen neben Samsung Electro-Mechanics der japanische Anbieter Ibiden und der taiwanische Konzern Unimicron. Branchenkreisen zufolge hält Ibiden einen Marktanteil von mindestens 70 Prozent. Samsung Electro-Mechanics holt jedoch auf.

    Mit dem Ausbau will sich das Unternehmen eine stärkere Position in einem wachsenden Markt sichern. Business Research Insights erwartet, dass der globale FC-BGA-Markt von 7,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf rund 13 Milliarden US-Dollar bis 2035 wächst. Neben autonomen Fahrzeugen und Robotern dürfte vor allem der steigende Bedarf an KI-Rechenzentren die Nachfrage antreiben.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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