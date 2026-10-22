Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 34-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Banyan Gold, Blue Moon Metals, Equinox Gold, GoGold Resources, Hannan Metals, Mayfair Gold, Mogotes Metals, Sibanye-Stillwater, Sierra Madre Gold and Silver, Silver Tiger Metals, Southern Cross Gold, Uranium Energy und U.S. GoldMining, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 22.10.2026, 11:45, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

Gold ist seit Jahrtausenden vieles zugleich: Schmuck, Währung, Wertaufbewahrungsmittel – und vor allem eine Versicherung gegen das, was man nicht vorhersehen kann. Genau diese Versicherung ist Anlegern derzeit offenbar einiges wert. Der Goldpreis bewegt sich trotz zwischenzeitlich heftiger Korrekturen weiterhin oberhalb der Marke von 4.000 US-Dollar je Unze. Bemerkenswert ist dabei weniger der absolute Preis als das Umfeld: Steigende beziehungsweise hohe Anleiherenditen und ein fester US-Dollar wären normalerweise keine guten Freunde des zinslosen Edelmetalls. Trotzdem hält sich Gold erstaunlich robust. Gleichzeitig kaufen die Zentralbanken weiter. Allein im August summierten sich die gemeldeten Nettokäufe laut World Gold Council auf 39 Tonnen, China gehörte erneut zu den größten Käufern. Noch deutlicher wird der längerfristige Trend: In den vergangenen vier Jahren kauften Zentralbanken im Durchschnitt rund 1.000 Tonnen Gold pro Jahr – etwa doppelt so viel wie im Durchschnitt des vorhergehenden Jahrzehnts. Das sieht weniger nach kurzfristiger Spekulation aus als nach einer grundsätzlichen Neubewertung von Gold als strategische Reserve.

Doch genau hier wird es interessant. Denn während Zentralbanken Gold offensichtlich als Versicherung betrachten, scheint ein Teil der Finanzmärkte längst zwischen Absicherung und Spekulation zu pendeln. Der September lieferte dafür ein bemerkenswertes Beispiel: Obwohl weltweit mehr als 70 Tonnen in Gold-ETFs flossen, verlor Gold im Monatsverlauf mehr als 8 Prozent. Eine solche Kombination aus starken ETF-Zuflüssen und gleichzeitig deutlichem Preisrückgang hat der World Gold Council in seinen Daten seit 2004 noch nie beobachtet. Verantwortlich waren unter anderem kräftige Positionsabbauten am Terminmarkt. Mit anderen Worten: Während langfristig orientierte Anleger Gold kauften, zogen kurzfristig orientierte Marktteilnehmer gleichzeitig Kapital ab. Versicherung trifft Spekulation – und beide handeln dasselbe Metall aus völlig unterschiedlichen Gründen.

Für Rohstoffinvestoren dürfte genau diese Unterscheidung entscheidend sein. Wer Gold kauft, weil er morgen einen höheren Preis erwartet, spekuliert. Wer Gold hält, weil Staatsverschuldung, geopolitische Spannungen, Währungsrisiken und die zunehmende Diversifikation der Zentralbankreserven langfristige Fragen aufwerfen, verfolgt einen anderen Ansatz. Dass 89 Prozent der vom World Gold Council befragten Reserveverwalter mit weiter steigenden Goldbeständen der Zentralbanken rechnen und sogar 45 Prozent die eigenen Bestände erhöhen wollen, sollte man zumindest zur Kenntnis nehmen. Natürlich kann Gold auch von 4.000 US-Dollar aus deutlich fallen – eine Versicherung wird schließlich nicht dadurch wertlos, dass sie eine Zeit lang nicht gebraucht wird. Vielleicht ist deshalb die spannendere Frage derzeit gar nicht, ob Gold bei 4.000, 5.000 oder irgendwann 6.000 US-Dollar stehen wird. Sondern: Wie viel Versicherung möchte man besitzen, bevor man sie tatsächlich braucht?

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Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

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Aktie im Fokus

Mayfair Gold unterzeichnet Erklärung zur Finanzierung von 310 Millionen Dollar

Mayfair gab bekannt, dass es eine strategische Kapitalbeteiligung in Höhe von 10 Millionen CA$ sowie eine Absichtserklärung und ein unverbindliches Term Sheet mit der Macquarie Bank Limited über eine geplante Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 300 Millionen CA$ abgeschlossen hat.

News: Mayfair Gold unterzeichnet mit Macquarie eine Verpflichtungserklärung über 310 Millionen C$ sowie ein unverbindliches Term Sheet zur Projektfinanzierung und Kapitalbeteiligung für Fenn-Gib

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Banyan Gold nimmt rund 54 Millionen Dollar ein

Das Unternehmen hat rund 27 Millionen neue Aktien ausgegeben und damit 54, 3 Millionen CA$ eingenommen. Zu den neuen Aktionären zählt auch das Major-Royalty-Unternehmen Franco-Nevada.

News: Banyan Gold schließt Finanzierungsrunde in Höhe von 54,3 Millionen Dollar ab

Equinox Gold verkündet Explorationserfolge auf den kanadischen Minenprojekten

Equinox legte jüngst ein Explorations-Update vor, in dem eine Verlängerung der Lebensdauer der drei kanadischen Goldminen des Unternehmens unterstrichen wird: Musselwhite, Greenstone und Valentine.

News: Equinox Gold meldet anhaltende Explorationserfolge entlang des Musselwhite-Minen-Trends und treibt die Erschließung der neuen Minotaur-Entdeckung bei Valentine voran

Silver Tiger finanziert 87 Millionen Dollar

Mehrere Konsortialbanken haben sich bereiterklärt, 87.000.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 1,00 CA$ pro Einheit zu erwerben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 87 Millionen CA$ einbringt

News: Silver Tiger Metals Inc. gibt eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 87 Millionen Dollar sowie eine Aktualisierung der Kapitalkosten für das Projekt El Tigre bekannt

Uranium Energy legt positive Jahreszahlen vor

Die kombinierte Produktion aus Christensen Ranch und Burke Hollow belief sich im vierten Quartal auf insgesamt 82.744 Pfund ausgefälltes Uran sowie getrocknetes und in Fässern abgefülltes U3O8, gegenüber 32.195 Pfund im dritten Quartal.

News: Uranium Energy Corp gibt Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 bekannt

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

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Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

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Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

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