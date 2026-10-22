Sartorius auf Hoch seit Januar 2025 - Laborgeschäft überzeugt

James Vane-Tempest attestierte dem Laborausrüster in einer ersten Einschätzung ein starkes drittes Quartal. Treiber dafür sei vor allem das Laborgeschäft (LPS) gewesen, das die Erwartungen übertroffen habe. JPMorgan-Experte Richard Vosser hob die für den Bereich etwas anspruchsvoller gewordenen Wachstums- und Margenziele hervor.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Quartalszahlen haben die Aktien von Sartorius am Donnerstag auf ein Hoch seit Januar 2025 getrieben. Die Papiere des Laborausrüsters stiegen im Xetra-Handel um bis zu sechs Prozent. Mit bis zu 276,70 Euro schafften sie es knapp über das bisherige 21-Monatshoch von 276,10 Euro aus dem Februar 2025. Allerdings ließ der Rückenwind im Verlauf dann wieder etwas nach. Zuletzt lag das Plus noch bei drei Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den Bereich Bioprocess Solutions (BPS), der vor allem die Tochter Sartorius Stedim umfasst, sahen Experten eher im Rahmen der Erwartungen. Vosser geht daher in der Summe davon aus, dass die Konsensschätzungen auf Konzernebene nicht groß verändert werden.

Einen positiven Aspekt sah Vosser aber auch im operativen währungsbereinigten Wachstum der BPS-Sparte. Dieses sei ermutigend und sollte seiner Einschätzung nach zu einer guten Kursentwicklung beitragen. Dies verhalf den Stedim-Kurs an der Pariser Börse dann auch mit zuletzt rund einem Prozent in die Gewinnzone./tih/tav/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,37 % und einem Kurs von 270,1 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 278,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von -18,55 %/+14,77 % bedeutet.



