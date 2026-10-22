Buy or Goodbye?
Meta, Tesla, SAP und Nestle – Die Analystenstimmen des Tages
Meta, Tesla, SAP und Nestle: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
- Goldman hebt Meta-Kursziel auf 885 Dollar an
- UBS belässt Tesla neutral; Quartalszahlen positiv
- Barclays hebt SAP-Ziel an, Nestlé wächst stark
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Goldman Sachs hebt das Kursziel für Meta an
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 860 auf 885 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Kerngeschäft mit Werbung nehme zu, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Im Fokus blieben allerdings die Investitionen in KI-Chancen. Der Agent Muse sei sehr erfolgreich angelaufen und habe schnell eine führende Rolle bei den Verbrauchern eingenommen.
UBS stuft Tesla nach Quartalszahlen auf "Neutral"
Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 391 US-Dollar belassen. Joseph Spak sprach am Donnerstag von einem überwiegend positiven Zwischenbericht. So hätten das Ergebnis je Aktie und die bereinigte Bruttomarge im Elektroautogeschäft die Konsensschätzungen übertroffen. Die überraschend positive Barmittelentwicklung verdanke sich niedrigeren Investitionen.
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Barclays stuft SAP auf "Overweight"
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 210 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt attestierte den Walldorfern am Donnerstag einen starken Quartalsbericht. Das KI-Angebot komme ins Laufen, schrieb er.
Bernstein Research stuft Nestle auf "Market-Perform"
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken (80,27 Euro) belassen. Das dritte Quartal des Nahrungsmittelkonzerns sei positiv verlaufen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Zahlenwerk markiere einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Das Wachstum habe sich unerwartet stark beschleunigt.
Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)