Gericht rührt bei 'Zeit' sichergestellte Aufnahmen nicht an

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Landgericht Hamburg wird die bei einer Journalistin der "Zeit" sichergestellten Interview-Aufnahmen mit den Block-Kindern vorerst nicht auswerten. Die Strafkammer habe am Mittwoch einen Beschluss erlassen, wonach die Tonaufzeichnungen derzeit nicht angerührt werden, teilte die Gerichtspressestelle mit. Gegen die Sicherstellung hatten die Journalistin und der "Zeit"-Verlag Beschwerde eingelegt. Die Entscheidung sei auf Antrag der Beschwerdeführer getroffen worden.

Das Landgericht hatte die Tonaufzeichnungen am 12. Oktober sicherstellen lassen. Nach Androhung von Durchsuchungen bei der Redaktion und der Wohnung der Mitarbeiterin hatte die Journalistin die Aufnahmen herausgegeben. Nach Angaben der "Zeit" waren sie zuvor versiegelt worden.