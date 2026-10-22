ASTA Energy Solutions Aktie deutlicher Kursrutsch - 22.10.2026

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die ASTA Energy Solutions Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -18,11 % hinzunehmen.

Die Anleger von ASTA Energy Solutions müssen heute einen Kursrückgang von -6,77 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 49,60€. Es bleibt ungemütlich für ASTA Energy Solutions: Nach einem Rückgang von -6,86 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,77 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Allein seit letzter Woche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um -8,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ASTA Energy Solutions um +16,81 % gewonnen.

Während ASTA Energy Solutions deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,67 %.

ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,89 % 1 Monat -16,47 % 3 Monate -18,11 % 1 Jahr +16,81 %

Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

Stand: 22.10.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 710,99 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BayWa, SMA Solar Technology und Co.

BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,31 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -3,02 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -3,11 %.

Lohnt sich ein Investment in die ASTA Energy Solutions Aktie?

Ob die ASTA Energy Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASTA Energy Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.