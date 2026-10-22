Sartorius auf Hoch seit Januar 2025 - Laborsparte überzeugt

(Im zweiten Absatz wurde das Analysehaus ergänzt. James Vane-Tempest kommt von Jefferies Research)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gute Quartalszahlen haben die Aktien von Sartorius am Donnerstag auf ein Hoch seit Januar 2025 getrieben. Die Papiere des Laborausrüsters stiegen im Xetra-Handel um bis zu sechs Prozent. Mit bis zu 276,70 Euro schafften sie es knapp über das bisherige 21-Monatshoch von 276,10 Euro aus dem Februar 2025. Allerdings ließ der Rückenwind im Verlauf dann wieder etwas nach. Zuletzt lag das Plus noch bei drei Prozent.

James Vane-Tempest von Jefferies Research attestierte dem Laborausrüster in einer ersten Einschätzung ein starkes drittes Quartal. Treiber dafür sei vor allem das Laborgeschäft (LPS) gewesen, das die Erwartungen übertroffen habe. JPMorgan-Experte Richard Vosser hob die für den Bereich etwas anspruchsvoller gewordenen Wachstums- und Margenziele hervor.