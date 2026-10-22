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    Kodiak beginnt mit weiteren metallurgischen Untersuchungen zur Entwicklung und Optimierung der Verfahrensabläufe

    Kodiak beginnt mit weiteren metallurgischen Untersuchungen zur Entwicklung und Optimierung der Verfahrensabläufe
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    22. Oktober 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute bekannt, dass es ein weiteres metallurgisches Testprogramm für sein zu 100 % unternehmenseigenes Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia gestartet hat.

     

    Das Testprogramm konzentriert sich auf die Entwicklung und Optimierung von Verarbeitungsabläufen und baut auf den Anfang dieses Jahres erhaltenen Testergebnissen auf (siehe Pressemitteilung hier). Es umfasst Proben aus allen sieben Lagerstätten, aus denen sich die Mineralressourcenschätzung bei MPD zusammensetzt: Gate, Ketchan, Man, Dillard, West, Adit und South (siehe Abbildung 1). Die Probenauswahl wurde so konzipiert, dass sie repräsentativ für die Mineralisierung, den Gehalt, die Lithologie und die räumliche Variabilität in jeder Lagerstätte ist. Es werden vier Mischproben untersucht, die den südlichen Bereich (South, West und Adit), den nördlichen Bereich (Man und Dillard) sowie Ketchan und Gate repräsentieren. Die Untersuchungen umfassen Mineralogie, Zerkleinerung, Schwerkrafttests für Gold, die Optimierung der Vor- und Nachflotation, Locked-Cycle-Tests und die Bewertung der Konzentratqualität. Die Ergebnisse des Programms werden für das erste Quartal 2027 erwartet.

     

    Claudia Tornquist, Präsidentin und CEO von Kodiak, sagte: „Während wir die Mineralressource bei MPD durch Exploration weiter ausbauen, treiben wir auch unsere metallurgischen Versuche voran, um das Projektrisiko weiter zu verringern und die Grundlage für künftige Wirtschaftlichkeitsstudien zu stärken. Unsere bisherigen metallurgischen Ergebnisse sind sehr ermutigend, und diese nächste Arbeitsphase zielt darauf ab, diese positiven Erkenntnisse weiter auszubauen. Das Programm wird sich auf die Optimierung der Metallausbeuten, insbesondere für Gold, konzentrieren und wertvolle Erkenntnisse über die Gesteinseigenschaften und die Gesteinshärte liefern. Zusammen mit unserem laufenden Explorationsprogramm und der für Anfang 2027 geplanten Aktualisierung der Ressourcenschätzung stellen diese Arbeiten einen weiteren wichtigen Schritt dar, um den Wert von MPD für unsere Aktionäre zu erschließen.“

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