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    Prognose erneut erhöht

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    Rüstungsboom beflügelt Lockheed Martin – Aktie legt kräftig zu

    Lockheed Martin hat den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Ein Rekordauftragsbestand treibt die Prognose nach oben, doch ein Risiko bleibt.

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    Prognose erneut erhöht - Rüstungsboom beflügelt Lockheed Martin – Aktie legt kräftig zu
    Foto: Boris Roessler/dpa

    Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat im dritten Quartal 2026 deutlich mehr Umsatz und Gewinn erzielt. Die Nachfrage nach Kampfjets und Raketensystemen treibt das Geschäft an. Gleichzeitig wächst der Auftragsbestand auf einen Rekordwert. Deshalb hebt das Unternehmen seine Jahresprognose zum zweiten Mal in Folge an.

    Die Anleger reagieren positiv auf die Zahlen: Vorbörslich legte die Aktie um knapp 5 Prozent auf 578,42 US-Dollar zu (Stand 12:44 Uhr MESZ).

    Lockheed Martin

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    ISIN:US5398301094WKN:894648
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    Umsatz und Gewinn legen kräftig zu

    Wie Lockheed Martin am Donnerstag mitteilte, stieg der Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich um 14 Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie kletterte von 6,95 auf 7,97 US-Dollar.

    Alle vier Geschäftsbereiche verzeichneten ein Umsatzplus. Besonders stark entwickelte sich die Sparte Missiles and Fire Control. Sie steigerte ihre Erlöse um 24 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar. Ausschlaggebend waren höhere Produktionsvolumina bei Luftabwehrsystemen wie Patriot und THAAD sowie bei taktischen Raketen.

    Auch das Luftfahrtgeschäft profitierte von einer stärkeren Nachfrage. Der Umsatz der Sparte Aeronautics legte um 13 Prozent auf 8,2 Milliarden US-Dollar zu. Dazu trugen vor allem höhere Volumina beim Kampfjet F-35 bei.

    Rekordauftragsbestand stärkt den Ausblick

    Der Auftragsbestand erreichte mit 292 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord. Gegenüber dem zweiten Quartal entspricht das einem Anstieg von 27 Prozent. Darin enthalten sind 52,5 Milliarden US-Dollar aus einem mehrjährigen Auftrag zur Produktion von PAC-3-MSE-Abfangraketen.

    Konzernchef Jim Taiclet sieht den Rüstungskonzern damit auf Wachstumskurs. Die Kombination aus bewährten Waffensystemen und neuen digitalen Technologien, darunter künstliche Intelligenz und autonome Systeme, soll die Leistungsfähigkeit der Produkte und die Geschäftsentwicklung weiter verbessern.

    Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Lockheed Martin nun einen Umsatz zwischen 80 und 82 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte die Prognose bei 79,75 bis 81,75 Milliarden US-Dollar gelegen. Auch beim Gewinn je Aktie wird das Unternehmen optimistischer: Die neue Spanne reicht von 30,35 bis 30,75 US-Dollar. Der freie Cashflow soll 7,8 bis 8 Milliarden US-Dollar erreichen.

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    F-35-Verhandlungen bleiben ein Risiko

    Trotz der starken Zahlen gibt es einen Unsicherheitsfaktor: Lockheed Martin verhandelt weiterhin mit der US-Regierung über Produktionsverträge für die F-35-Chargen 20 und höher. Im dritten Quartal begannen die angefallenen Kosten die derzeitige vertragliche Genehmigung und Finanzierung für die Vorbereitungsarbeiten zu Charge 20 zu übersteigen.

    Sollte die Regierung keine zusätzlichen Mittel und vertraglichen Freigaben bereitstellen, könnte das die künftigen Ergebnisse, den Cashflow und die Finanzlage belasten.

    Auch der operative Mittelzufluss ging zurück. Er sank von 3,7 auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow verringerte sich von 3,3 auf 3,0 Milliarden US-Dollar. Dennoch erhöhte Lockheed Martin die Quartalsdividende von 3,45 auf 3,60 US-Dollar je Aktie. Damit steigt die Ausschüttung bereits das 24. Jahr in Folge.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 503,8EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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