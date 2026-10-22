Axel Springer wäre bei europäischem TikTok-Modell dabei

BERLIN (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Axel Springer wäre nach eigenen Angaben bereit gewesen, sich an einer europäischen Lösung für die Videoplattform TikTok zu beteiligen. "Mathias Döpfner hat sich öffentlich stets für eine europäische Lösung für TikTok nach amerikanischem Vorbild ausgesprochen", teilte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. "Wäre ein solches Modell zustande gekommen, hätte Axel Springer als eines der führenden Medienunternehmen in Europa die Möglichkeit begrüßt, sich daran zu beteiligen."

Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass Springer-Chef und Miteigentümer Mathias Döpfner Interesse an einer Beteiligung am europäischen Geschäft der chinesischen Videoplattform gezeigt habe. Demnach soll Döpfner dem US-Botschafter in Frankreich, Charles Kushner, vorgeschlagen haben, dass sich sein Unternehmen an einem möglichen Kauf des europäischen TikTok-Geschäfts beteiligt. Kushner ist der Schwiegervater von Ivanka Trump, der Tochter von US-Präsident Donald Trump.