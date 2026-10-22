Donald Trump und der Iran bescheren diesem Unternehmen jetzt Milliardengewinne!

Nicht jede Raffinerie kann jede Art von Rohöl verarbeiten, daher stellt die Sperrung der Straße von Hormus eine zusätzliche Belastung über die Beschädigung von Raffinerieanlagen hinaus dar. Dass auch in Russland weite Teile der Raffineriekapazitäten zerstört wurden, verschärft die auf dem Weltmarkt angespannte Lage, da das kriegsführende Land jetzt zum Nettoimporteur geworden ist.

Während weltweit Milliarden von Pendlerinnen und Pendler unter den hohen Kraftstoffpreisen ächzen, fahren Mineralöl- und Raffineriekonzerne Rekordgewinne ein. Mit dem Ölpreis sind im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg auch die Kraftstoffpreise stark gestiegen, da es zu einem Ausfall von Raffineriekapazitäten gekommen ist beziehungsweise, weil sich Lieferungen verzögern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Pendler ächzen, Raffineriebetreiber jubeln

In den vergangenen Wochen kletterten die Preise für Benzin und Diesel daher nicht nur hierzulande, sondern auch in den USA auf den höchsten Stand seit vielen Jahren beziehungsweise sogar auf neue Rekordniveaus. Raffineriebetreiber bei Valero Energy verdienen sich daran eine goldene Nase.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um spektakuläre 43,3 Prozent auf 46,1 Milliarden US-Dollar zu. Damit wurden die ohnehin zuversichtlichen Schätzungen um weitere 4,38 Milliarden US-Dollar übertroffen. Für das Unternehmen ist das zurückliegende Vierteljahr das wachstumsstärkste seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gewesen.

Dank stark gestiegener Raffineriemargen – der Preis für börsengehandeltes US-Benzin ist in den zurückliegenden 12 Monaten um 76 Prozent gestiegen, während sich Diesel an der Börse in London sogar um 123 Prozent verteuert hat – ist auch der Gewinn explodiert.

Valero Energy: +524 Prozent Nettogewinn

Pro Aktie erwirtschaftete Valero Energy einen bereinigten Ertrag (Non-GAAP) in Höhe von 23,90 US-Dollar, womit die Erwartungen um 2,67 US-Dollar geschlagen werden konnten. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis von 3,66 US-Dollar bedeutet das eine Gewinnexplosion um 553 Prozent.

Auch in absoluten Zahlen ist die Leistungssteigerung beeindruckend. Der operative Ertrag legte von 1,51 auf knapp 9,1 Milliarden US-Dollar zu (+501 Prozent), der auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallende Nettogewinn kletterte von 1,095 auf 6,828 Milliarden US-Dollar (+524 Prozent).

Auch die Barmittelzuflüsse gingen durch die Decke. Der operative Cashflow landete bei 6,9 Milliarden US-Dollar nach 1,881 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Dadurch stiegen die Finanzreserven des Unternehmens auf 9,8 Milliarden US-Dollar, womit das Unternehmen nach Abzug aller Verbindlichkeiten fast schuldenfrei ist.

Aktie nach Rekordjagd vorerst unbeeindruckt

Trotz des starken Abschneidens fiel die Reaktion des Marktes verhalten aus. In der US-Vorbörse gewährten Anlegerinnen und Anleger der Aktie Kursgewinne von etwas mehr als einem Prozent. Die Eröffnung fand schließlich zu einem Kurs von rund 442 US-Dollar statt und damit um 153 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr.

Das zeigt, dass Investoren ohnehin mit einem Ergebnis (deutlich) über den Erwartungen gerechnet hatten und zudem ein großer Teil des Gewinnwachstums bereits eingepreist ist. Branchenintern kam es nichtsdestotrotz zu geringfügigen Ansteckungseffekten. Die Anteile der Mitbewerber Phillips 66 und Marathon Petroleum legten ebenfalls rund ein Prozent zu.

Fazit: Die Sonderkonjunktur dürfte anhalten

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt Valero Enebenzinrgy gegenwärtig unter dem 5-Jahres-Mittel. Für 2026 steht ein KGVe von 8,1 zu Buche, was einen Abschlag von 38 Prozent gegenüber der historischen Norm bedeutet, gleichzeitig ist das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 0,26 sehr attraktiv und deutet darauf hin, dass das Geschäftswachstum eben doch noch nicht vollständig von der Aktienkursentwicklung abgebildet wird. Offenbar rechnen Investoren nicht damit, dass Benzin und Diesel dauerhaft so teuer bleiben wie gegenwärtig.

Mit dieser Einschätzung könnten sie jedoch daneben legen, denn sowohl die OPEC als auch die Internationale Energiebehörde IEA rechnen damit, dass die vollständige Wiederherstellung zerstörter Förder-, Transport- und Raffineriekapazitäten noch Jahre dauern könnte – und damit auch die Sonderkonjunktur für Raffineriebetreiber. Auf dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau sollte Valero Energy daher trotz der bereits hervorragenden Performance moderates Aufwärtspotenzial bieten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



