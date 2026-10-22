Allegion Aktie klettert nach oben - +5,83 % - 22.10.2026

Die Allegion Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,83 % auf 149,80€ zulegen. Das sind +8,25 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Allegion Aktie. Nach einem Plus von +1,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 149,80€. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Allegion ist ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen mit einer starken globalen Präsenz und innovativen Produkten, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Allegion einen Gewinn von +20,75 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,19 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Allegion einen Anstieg von +7,14 %.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -1,00 %. Allegion entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Allegion Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,22 % 1 Monat +10,19 % 3 Monate +20,75 % 1 Jahr -6,94 %

Informationen zur Allegion Aktie

Stand: 22.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 85 Mio. Allegion Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,73 Mrd.EUR € wert.

Allegion plc (NYSE: ALLE), a leading global security products and solutions provider, today reported financial results for its third quarter (ended Sept. 30, 2026). “I am pleased with our Q3 performance as we delivered high-single digit organic …

Die Aktie von Allegion erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 15,11 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,31 %, über 10 Jahre bei 8,50 %.

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Ob die Allegion Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allegion Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.