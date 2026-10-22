CGTN bringt News Pal auf den Markt, einen KI-gestützten Nachrichtenbegleiter

Der webbasierte Dienst, der im Oktober online ging, wandelt Echtzeitberichte verschiedener Medien in prägnante, aufschlussreiche Zusammenfassungen um und bietet den Lesern so einen klareren und fokussierteren Überblick über das aktuelle Geschehen.

PEKING, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- CGTN hat News Pal auf den Markt gebracht, einen KI-gestützten Nachrichtenbegleiter, der die Berichterstattung über China und die Welt schnell und übersichtlich zusammenfasst.

Die Zusammenfassungsfunktion greift auf mehrere Berichte – manchmal Dutzende – zum selben Thema zurück, destilliert die wichtigsten Punkte heraus und entfernt Wiederholungen, um eine klare und gründliche Zusammenfassung zu erstellen. Dies hilft den Nutzern, sich schnell über die aktuelle Entwicklung einer Geschichte zu informieren und gleichzeitig zu sehen, wie darüber aus verschiedenen Perspektiven berichtet wird.

Die Chat-Funktion von News Pal ermöglicht es den Nutzern, Nachfragen zu stellen. Das System durchsucht verfügbare Artikel, identifiziert relevante Berichte und stützt seine Antworten auf diese Inhalte, anstatt sich ausschließlich auf das interne Wissen eines großen Sprachmodells zu verlassen. Nutzer können auch Links zu den Originalberichten folgen, um die Angaben zu überprüfen.

CGTN hat den Einsatz von KI zur Verbesserung seiner Nachrichtendienste ausgebaut, von der Skriptübersetzung und Audio-Nachrichtengenerierung bis hin zu personalisierten Empfehlungen und täglichen Zusammenfassungen. News Pal markiert einen neuen Schritt im Einsatz von KI, um ein weltweites Publikum leichter und besser zu informieren.

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