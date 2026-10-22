Goldpreis bricht ein jetzt 4.080,28 USD

-1,50 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,62 % 1 Monat -6,07 % 3 Monate +0,15 % 1 Jahr -1,16 %

Gold bricht kräftig ein:auf 4.080,28. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.266,82USD. Heute notiert Gold bei 4.080,28USD. Ihr Einsatz wäre nun 16.104,4USD wert – ein Zuwachs von +222,09 %.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.