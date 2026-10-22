Silber crasht. Was steckt dahinter?

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,66 % 1 Monat -15,21 % 3 Monate -4,73 % 1 Jahr +14,46 %

Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 55,84. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 48,78355USD. Heute notiert Silber bei 55,84USD. Ihr Einsatz wäre nun 5.722,78USD wert – ein Zuwachs von +14,46 %.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.