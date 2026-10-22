Spotify will auch mit lukrativen Hörbüchern weiter stark wachsen

GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Streamingdienst Spotify hat im dritten Quartal mit Rückenwind durch ein Wachstum der zahlenden sowie werbefinanzierten Abonnements Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Erlös stieg im Dreimonatszeitraum im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 4,97 Milliarden Euro, wie das schwedische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Davon blieben 672 Millionen Euro als operativer Gewinn übrig und damit 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz lag zwar einen Hauch unter der mittleren Analystenschätzung. Der operative Gewinn übertraf indes die unternehmenseigene Prognose, da Kosten für Werbung und Personal niedriger waren als gedacht. Anleger griffen im vorbörslichen US-Handel zu.

Der Spotify-Aktienkurs stieg um rund vier Prozent auf gut 546 US-Dollar. Damit würde sich der Kurs im Hauptgeschäft wieder eher in Richtung des oberen Endes der Handelsspanne bewegen, in der er seit Monaten feststeckt.