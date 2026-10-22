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    Aztec erweitert die Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung auf der North Extension auf Tombstone (Arizona) um bis zu 190 m nach Westen, darunter 115,8 m mit 0,67 g/t AuÄq (0,52 g/t Au und 8,11 g/t Ag) in Bohrloch TR26-45

    Aztec erweitert die Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung auf der North Extension auf Tombstone (Arizona) um bis zu 190 m nach Westen, darunter 115,8 m mit 0,67 g/t AuÄq (0,52 g/t Au und 8,11 g/t Ag) in Bohrloch TR26-45
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Die Mineralisierung bleibt nach Westen und in die Tiefe hin offen; die Oxidmineralisierung wurde 190 m westlich der North Extension erweitert
    • Untersuchungsergebnisse für weitere 22 kürzlich gebohrte Bohrlöcher stehen noch aus
    • Die erste Mineralressourcenschätzung für das Projekt Tombstone wird für November 2026 erwartet und wird die Bohrergebnisse bis einschließlich TR26-44 berücksichtigen
    • In den Bohrlöchern TR26-45 bis TR26-53 wurden mehrere mineralisierte Zonen durchteuft, darunter 115,8 m mit durchschnittlich 0,52 g/t Au und 8,11 g/t Ag (0,67 g/t AuÄq) ab einer Tiefe von 51,8 m in TR26-45, 30,5 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,70 g/t Au und 24,62 g/t Ag (1,15 g/t AuÄq) ab einer Tiefe von 82,3 m in TR26-49 sowie 24,4 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,76 g/t Au und 14,59 g/t Ag (1,02 g/t AuÄq) ab der Oberfläche in Bohrloch TR26-48, in Step-out-Bohrlöchern, die westlich des Zielgebiets North Extension gebohrt wurden

     

    Vancouver, British Columbia / 22. Oktober 2026 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) („Aztec“ oder das „Unternehmen“) gibt die Ergebnisse von neun Bohrlöchern (TR26-45 bis TR26-53) aus dem Reverse-Circulation-Teil („RC“) des Bohrprogramms 2025–2026 auf der Liegenschaft Tombstone im Südosten von Arizona bekannt. Alle neun Bohrlöcher durchteuften eine oxidische Gold-Silber-Mineralisierung. Sechs Bohrlöcher (TR26-45 bis TR26-49 und TR26-51) wurden in einem Abstand von etwa 90 m bis 190 m westlich der am 2. September 2026 gemeldeten Bohrlöcher der North Extension gebohrt, TR26-50 wurde in einem steileren Winkel vom Bohrplatz TR26-41 aus gebohrt, und TR26-52 sowie TR26-53 untersuchten die Zone nördlich von TR26-43.

     

    Die westlichen Step-outs erweitern die bekannte Oxidmineralisierung um etwa 190 m westlich der North Extension, und die Mineralisierung bleibt nach Westen, Norden und in die Tiefe hin offen. Die bisher in der North Extension gefundene Au-Ag-Mineralisierung unterliegt denselben geologischen Kontrollfaktoren wie die Zone Main Contention. Dazu zählen unterschiedlich alterierte und mineralisierte dioritische Gänge, die als Leitstrukturen für die Bildung der stark mineralisierten hydrothermalen Brekzien dienen, sowie mineralisierte Quarz-Spaltgangadern, die in spitzem Winkel dazu verlaufen. Diese durchschneiden sowohl die Bisbee-Gruppe als auch die unteren Karbonatsedimente, die häufig mineralisiert sind und große horizontale Ausdehnungen aufweisen.

     

    Die erste derzeit für Tombstone von APEX Geoscience Ltd. erstellte Mineralressourcenschätzung („MRE“) wird für November 2026 erwartet und wird die Bohrergebnisse bis einschließlich TR26-44 berücksichtigen. Die Untersuchungsergebnisse für weitere 22 RC-Bohrlöcher (TR26-54 bis TR26-75), einschließlich der verbleibenden Bohrlöcher auf der North Extension, stehen noch aus und werden nach Eingang und Überprüfung veröffentlicht.

     

    Der CEO von Aztec Minerals, Simon Dyakowski, erklärte: „Diese Runde der Step-out-Bohrungen zeigt, dass sich das Oxid-Gold-Silber-System westlich der North Extension und in der Tiefe fortsetzt. TR26-45 lieferte mehr als 115 Meter durchgehende Mineralisierung, und TR26-49 sowie TR26-51 fügten hochgradige Abschnitte auf der westlichen Seite des Zielgebiets hinzu. Das System bleibt nach Westen und in der Tiefe offen. Zusammen mit den noch ausstehenden Ergebnissen werden diese Bohrlöcher als Orientierung für die Folgearbeiten im Jahr 2027 dienen. Die Planung hierfür erfolgt, sobald die erste Ressourcenschätzung abgeschlossen ist. Wir werden die verbleibenden Ergebnisse veröffentlichen, sobald sie vorliegen.“

     

    Zu den wichtigsten Ergebnissen der für die Liegenschaft Tombstone gemeldeten RC-Bohrungen gehören:

     

    • Bohrloch TR26-45 durchteufte ab 51,8 m 115,8 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,52 g/t Au und 8,11 g/t Ag (0,67 g/t AuÄq), darunter 12,2 m mit einem Durchschnittsgehalt von 1,49 g/t Au und 7,95 g/t Ag (1,63 g/t AuÄq) ab 82,3 m sowie 12,2 m mit einem Durchschnittsgehalt von 1,23 g/t Au und 10,48 g/t Ag (1,42 g/t AuÄq) ab 134,1 m. Der Abschnitt endet an einer historischen Abbaustelle in der Tiefe von 167,0 bis 169,5 m.
    • Bohrloch TR26-46 durchteufte 47,2 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,42 g/t Au und 13,19 g/t Ag (0,66 g/t AuÄq) ab 42,7 m, einschließlich 7,6 m mit einem Durchschnittsgehalt von 1,54 g/t Au und 32,72 g/t Ag (2,14 g/t AuÄq) ab 45,7 m. Eine tiefer liegende Zone ergab 22,9 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,07 g/t Au und 4,01 g/t Ag (0,14 g/t AuÄq) ab 153,9 m (siehe Tabelle 1A).
    • Bohrloch TR26-47 durchteufte vier Zonen, von denen die bedeutendste 25,9 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,19 g/t Au und 6,00 g/t Ag (0,30 g/t AuÄq) ab 39,6 m umfasste, einschließlich 3,0 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,61 g/t Au und 4,60 g/t Ag (0,69 g/t AuÄq) ab 47,2 m (siehe Tabelle 1A).
    • Bohrloch TR26-48 durchteufte 24,4 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,76 g/t Au und 14,59 g/t Ag (1,02 g/t AuÄq) ab der Oberfläche, einschließlich 6,1 m mit einem Durchschnittsgehalt von 1,73 g/t Au und 30,45 g/t Ag (2,28 g/t AuÄq) ab 4,6 m. Eine breite untere Zone ergab 70,1 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,18 g/t Au und 4,91 g/t Ag (0,27 g/t AuÄq) ab 70,1 m. Dieses Intervall umfasst einen historischen Abbauabschnitt von 106,7 bis 109,7 m sowie 1,5 m ohne Gewinnung von Bohrprobenmaterial ab 118,9 m. Keiner dieser beiden Abschnitte wurde beprobt.
    • Bohrloch TR26-49 durchteufte ab 82,3 m 30,5 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,70 g/t Au und 24,62 g/t Ag (1,15 g/t AuÄq), einschließlich 12,2 m mit einem Durchschnittsgehalt von 1,37 g/t Au und 49,35 g/t Ag (2,26 g/t AuÄq) ab 82,3 m. Zwei flachere Zonen wurden von der Oberfläche und ab 61,0 m durchschnitten (siehe Tabelle 1A).
    • Bohrloch TR26-50 durchteufte 38,1 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,26 g/t Au und 12,55 g/t Ag (0,48 g/t AuÄq) ab 30,5 m, einschließlich 7,6 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,70 g/t Au und 41,80 g/t Ag (1,46 g/t AuÄq) ab 33,5 m.
    • Bohrloch TR26-51 durchteufte 7,6 m mit einem Durchschnittsgehalt von 1,84 g/t Au und 35,64 g/t Ag (2,49 g/t AuÄq) ab 12,2 m, einschließlich 3,0 m mit einem Durchschnittsgehalt von 4,49 g/t Au und 84,30 g/t Ag (6,03 g/t AuÄq) ab 16,8 m. Eine tiefer liegende Zone ergab 19,8 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,62 g/t Au und 23,68 g/t Ag (1,05 g/t AuÄq) ab 198,1 m, einschließlich 4,6 m mit einem Durchschnittsgehalt von 2,31 g/t Au und 75,83 g/t Ag (3,69 g/t AuÄq) ab 201,2 m. Fünf weitere Zonen wurden zwischen der Oberfläche und 182,9 m durchschnitten (siehe Tabelle 1A).
    • Die Bohrlöcher TR26-52 und TR26-53 durchteuften jeweils mehrere mineralisierte Zonen. Die stärkste davon wurde in TR26-53 ab einer Tiefe von 96,0 m unmittelbar unterhalb eines nicht beprobten historischen Abbaubereichs von 91,4 bis 96,0 m durchteuft und umfasste 6,1 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,68 g/t Au und 53,35 g/t Ag (1,65 g/t AuÄq). Weitere Abschnitte umfassten 19,8 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,17 g/t Au und 7,52 g/t Ag (0,31 g/t AuÄq) ab der Oberfläche in TR26-53 sowie 39,6 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,10 g/t Au und 16,06 g/t Ag (0,39 g/t AuÄq) ab 57,9 m in Bohrung TR26-52.

     

    Abbildung 1. Lageplan mit den Bohransatzpunkten aus der Bohrkampagne 2025-2026 auf dem Konzessionsgebiet Tombstone im Südosten von Arizona.

     

    Die Bohrabschnitte können hier abgerufen werden:

     

    Link zur Schnittansicht der Bohrlöcher TR26-45 & TR26-51

    Link zur Schnittansicht der Bohrlöcher TR26-46 & TR26-49

    Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-47

    Link zur Schnittansicht der Bohrlöcher TR26-48 & TR26-50

    Link zur Schnittansicht der Bohrlöcher TR26-52 & TR26-53

     

    Tabelle 1A: Aktuell veröffentlichte Bohrergebnisse

     

    Bohrloch

    Von (m)

    Bis (m)

    Abschnitt (m)

    Au (g/t)

    Ag (g/t)

    AuÄq (g/t)

    Kommentare

    TR26-45

    51,8

    167,6

    115,8

    0,52

    8,11

    0,67

    Abschnitt endet in der Abbaustätte von 167,0-169,5 m (keine Probe von 167,6-169,2 m)

    Einschließlich

    61,0

    67,1

    6,1

    0,64

    6,13

    0,75

     

    Einschließlich

    70,1

    74,7

    4,6

    1,21

    4,37

    1,29

     

    Einschließlich

    82,3

    94,5

    12,2

    1,49

    7,95

    1,63

     

    Einschließlich

    106,7

    111,3

    4,6

    0,93

    18,87

    1,27

     

    Einschließlich

    121,9

    128,0

    6,1

    0,34

    21,73

    0,74

     

    Einschließlich

    134,1

    146,3

    12,2

    1,23

    10,48

    1,42

     

    Einschließlich

    147,8

    150,9

    3,0

    1,57

    7,30

    1,70

     

    TR26-46

    42,7

    89,9

    47,2

    0,42

    13,19

    0,66

    Abbaustätte von 76,2-79,2 m

    Einschließlich

    45,7

    53,3

    7,6

    1,54

    32,72

    2,14

     

    Einschließlich

    61,0

    64,0

    3,0

    0,40

    11,15

    0,61

     

    und

    153,9

    176,8

    22,9

    0,07

    4,01

    0,14

    Abbaustätte von 161,5-167,6 m; Abbaustätte von 175,3-176,8 m

    TR26-47

    0,0

    4,6

    4,6

    0,25

    12,60

    0,48

     

    und

    39,6

    65,5

    25,9

    0,19

    6,00

    0,30

     

    Einschließlich

    47,2

    50,3

    3,0

    0,61

    4,60

    0,69

     

    und

    71,6

    126,5

    54,9

    0,09

    5,76

    0,19

     

    und

    132,6

    153,9

    21,3

    0,16

    8,33

    0,31

     

    TR26-48

    0,0

    24,4

    24,4

    0,76

    14,59

    1,02

     

    Einschließlich

    4,6

    10,7

    6,1

    1,73

    30,45

    2,28

     

    Einschließlich

    12,2

    19,8

    7,6

    0,78

    12,46

    1,01

     

    und

    36,6

    62,5

    25,9

    0,13

    3,93

    0,20

     

    Einschließlich

    53,3

    56,4

    3,0

    0,53

    13,45

    0,77

     

    und

    70,1

    140,2

    70,1

    0,18

    4,91

    0,27

    Abbaustätte von 106,7-109,7 m, keine Probe; keine Probengewinnung von 118,9-120,4 m

    Einschließlich

    82,3

    86,9

    4,6

    0,50

    9,33

    0,67

     

    Einschließlich

    126,5

    131,1

    4,6

    0,45

    7,87

    0,60

     

    TR26-49

    0,0

    18,3

    18,3

    0,12

    4,74

    0,21

     

    und

    61,0

    68,6

    7,6

    0,02

    5,86

    0,13

     

    und

    82,3

    112,8

    30,5

    0,70

    24,62

    1,15

     

    Einschließlich

    82,3

    94,5

    12,2

    1,37

    49,35

    2,26

     

    TR26-50

    30,5

    68,6

    38,1

    0,26

    12,55

    0,48

     

    Einschließlich

    33,5

    41,1

    7,6

    0,70

    41,80

    1,46

     

    Einschließlich

    44,2

    47,2

    3,0

    0,85

    9,65

    1,03

     

    und

    85,3

    96,0

    10,7

    0,03

    4,97

    0,12

     

    TR26-51

    0,0

    4,6

    4,6

    0,25

    7,67

    0,39

     

    und

    12,2

    19,8

    7,6

    1,84

    35,64

    2,49

     

    Einschließlich

    16,8

    19,8

    3,0

    4,49

    84,30

    6,03

     

    und

    30,5

    44,2

    13,7

    0,09

    3,63

    0,15

     

    und

    141,7

    146,3

    4,6

    0,12

    8,73

    0,28

     

    und

    155,4

    164,6

    9,1

    0,12

    4,10

    0,19

     

    und

    170,7

    182,9

    12,2

    0,23

    5,79

    0,34

     

    und

    198,1

    217,9

    19,8

    0,62

    23,68

    1,05

     

    Einschließlich

    201,2

    205,7

    4,6

    2,31

    75,83

    3,69

     

    TR26-52

    0,0

    12,2

    12,2

    0,18

    6,05

    0,29

    Gebiet North Extension

    und

    42,7

    50,3

    7,6

    0,09

    2,34

    0,13

     

    und

    57,9

    97,5

    39,6

    0,10

    16,06

    0,39

     

    Einschließlich

    74,7

    79,2

    4,6

    0,09

    42,57

    0,86

     

    Einschließlich

    91,4

    97,5

    6,1

    0,04

    38,48

    0,74

     

    und

    118,9

    152,4

    33,5

    0,13

    9,61

    0,30

    Abbaustätte von 127,4-129,5 m, keine Probe

    Einschließlich

    125,0

    127,4

    2,4

    0,45

    34,85

    1,08

     

    Einschließlich

    129,5

    132,6

    3,0

    0,23

    29,65

    0,76

     

    TR26-53

    0,0

    19,8

    19,8

    0,17

    7,52

    0,31

    Gebiet North Extension

    und

    79,2

    85,3

    6,1

    0,01

    13,33

    0,25

     

    und

    96,0

    102,1

    6,1

    0,68

    53,35

    1,65

     

    und

    157,0

    164,6

    7,6

    0,05

    4,08

    0,12

     

    und

    175,3

    182,9

    7,6

    0,26

    8,12

    0,41

     

    Einschließlich

    178,3

    181,4

    3,0

    0,58

    11,70

    0,79

     

    Anmerkung 1: Die Gold- und Silberäquivalente werden anhand der Rückgewinnungsraten aus metallurgischen Untersuchungen von RC-Bohrprobenpulpen durch Dritte, die am 21. Januar 2026 abgeschlossen wurden (81,5 % für Au und 75,9 % für Ag), sowie der Durchschnittspreise vom 1. Januar 2026 bis zum 1. Mai 2026 (4.817 US$/Unze Au, 81,36 US$/Unze Ag) berechnet, was einem Preisverhältnis von 59,2:1 entspricht. Bereinigt um die unterschiedlichen Rückgewinnungsraten der Metalle wurde für die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher ein Silber-Gold-Verhältnis von 55:1 zugrunde gelegt. Das AuÄq-Verhältnis wurde für den Zeitraum November 2025 bis Februar 2026 mit 70:1, für das Jahr 2025 vor November mit 90:1, für die Jahre 2023 und 2024 mit 80:1 und für das Jahr 2021 mit 70:1 angegeben.

     

    Bohrprogramm 2025/2026

     

    Die bisher im Rahmen des laufenden Programms 2025/2026 fertiggestellten 112 RC-Bohrlöcher sind größtenteils Teil eines „Fächerrastermusters“, das derzeit in der Zone Contention gebohrt wird. Die meisten RC-Bohrlöcher sind so ausgerichtet, dass sie die Ausdehnung an den westlichen und östlichen Rändern, die südlichen Ausläufer sowie den Bereich unterhalb der nach Norden verlaufenden Hauptzielzone Contention untersuchen, in der sich die historische Untertage- und Tagebaumine Contention befindet. Mehrere RC-Bohrlöcher untersuchten Ziele in den Gebieten Westside und Hard Up an prognostizierten Schnittpunkten von Antiklinalen, Gängen und Spaltadern unter mineralisierten Aufschlüssen und historischen Schächten. Im Rahmen des Bohrprogramms wurden sowohl in der Tiefe als auch in horizontaler Ausdehnung weitgehend oxidierte und hämatitreiche, verkieselte hydrothermale Brekzien identifiziert, die aus Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen und klastischen Sedimentfragmenten der Bisbee-Gruppe bestehen – typisch für das Material, das historisch in der Mine Contention abgebaut wurde.

     

    Weitere Mineralisierungsarten werden durch die aktuellen Bohrungen umrissen: Mangan-Verdrängungsmineralisierung in Kalksteinformationen und Skarnen, Quarzäderchen, oxidierte Relikte disseminierter Sulfidmineralisierung, Silifizierung von alteriertem Hornfelsen, Quarz-Feldspat-Porphyren und hydrothermalen Brekzien.

     

    Die Hauptziele des Bohrprogramms 2025/2026 bestanden darin, die bekannte Mineralisierung horizontal nach Westen, Norden und Süden sowie in Fallrichtung über die von Aztec in den Jahren 2020-2024 in der Contention Pit gebohrten Bohrlöcher hinaus zu erweitern, wobei Step-out-Bohrungen durchgeführt wurden, um die dort entdeckte flache, breit angelegte großvolumige Gold-Silber-Mineralisierung mit Potenzial für einen Abbau großer Tonnagen zu vergrößern; die ersten tiefen CRD-Ziele durch Kernbohrungen zu erproben sowie im Rahmen von Erstbohrungen neue Ziele im Gebiet Westside zu erkunden. Die Bohrergebnisse zeigten, dass die Mineralisierung im Gebiet Contention in die Tiefe noch offen ist und sich das mineralisierte Volumen ausdehnt.

     

    Tabelle 1B: Bisher veröffentlichte Bohrergebnisse 2026 auf Tombstone

     

    Bohrloch

    Von (m)

    Bis (m)

    Abschnitt (m)*

    Au (g/t)

    Ag (g/t)

    AuÄq (g/t)(1)

    Kommentare

    TR26-01

    51,7

    72,9

    21,3

    0,038

    11,76

    0,208

    Abbaustätte in 71,4–73,0 m keine Probengewinnung

     

    86,6

    110,9

    24,3

    0,039

    13,37

    0,230

    Die letzten vier Proben liegen in einer Abbaustätte, keine Probengewinnung

    TR26-02

    0,0

    19,8

    19,8

    0,136

    12,62

    0,316

     

     

    54,7

    60,8

    6,1

    0,088

    13,67

    0,284

     

     

    91,2

    100,3

    9,1

    0,094

    5,65

    0,175

     

     

    130,7

    147,4

    16,7

    0,076

    2,76

    0,115

     

    TR26-03

    147,4

    161,1

    13,7

    0,069

    3,73

    0,122

     

     

    167,2

    177,8

    10,6

    0,103

    7,21

    0,206

     

     

    193,0

    205,2

    12,2

    0,149

    8,7

    0,273

     

    TR26-04

    53,2

    63,8

    10,6

    0,057

    8,17

    0,173

     

     

    147,4

    161,1

    13,7

    0,040

    4,16

    0,1

     

     

    168,7

    188,5

    19,8

    0,220

    13,75

    0,416

     

    TR26-05

    16,7

    36,5

    19,8

    0,223

    8,78

    0,358

     

     

    60,8

    73,0

    12,2

    0,117

    3,85

    0,172

     

     

    80,6

    130,7

    50,2

    0,112

    4,90

    0,182

     

     

    136,8

    158,1

    21,3

    0,117

    11,44

    0,280

     

     

    165,7

    174,8

    9,1

    0,086

    4,65

    0,152

     

     

    182,4

    217,4

    35,0

    0,119

    5,95

    0,204

     

     

    231,0

    255,3

    24,3

    0,091

    3,6

    0,142

    Bohrloch endet in Mineralisierung

    TR26-06

    31,9

    47,1

    15,2

    0,124

    4,06

    0,182

     

     

    62,3

    69,9

    7,6

    0,223

    11,66

    0,390

     

     

    88,2

    120,1

    31,9

    0,159

    3,86

    0,214

     

     

    130,7

    158,1

    27,4

    0,057

    29,22

    0,474

     

     

    202,2

    261,5

    59,3

    0,104

    4,96

    0,175

    Bohrloch endet in Mineralisierung

    TR26-07

    50,2

    162,6

    112,4

    0,479

    12,64

    0,659

    Abbaustätte von 59,3 bis 62,3 m

     

    173,2

    185,4

    12,2

    0,127

    8,11

    0,243

     

     

    221,9

    238,6

    16,7

    0,049

    7,49

    0,156

    Bohrloch endet in Mineralisierung

    TR26-08

    121,6

    129,2

    7,6

    0,576

    8,4

    0,696

     

    TR26-09

    35,0

    45,6

    10,6

    0,069

    9,06

    0,199

     

     

    53,2

    59,3

    6,1

    0,181

    13,1

    0,367

     

     

    158,1

    164,1

    6,1

    0,041

    7,37

    0,147

     

    TR26-10 PC

    112,5

    118,6

    6,1

    0,162

    9,15

    0,293

     

    TR26-11

    100,3

    200,6

    100,3

    0,173

    11,46

    0,337

     

    TR26-12

    100,3

    149,0

    48,6

    0,172

    18,04

    0,430

     

    TR26-13

    18,2

    27,4

    9,1

    0,056

    8,27

    0,174

     

     

    63,8

    68,8

    4,6

    0,132

    3,33

    0,180

     

     

    85,1

    91,2

    6,1

    0,039

    5,00

    0,110

     

     

    194,5

    200,6

    6,1

    0,062

    4,275

    0,123

     

    TR26-14

    0,0

    10,6

    10,6

    0,195

    13,00

    0,381

     

     

    39,5

    147,4

    107,9

    0,618

    24,80

    0,972

     

     

    176,3

    225,0

    48,6

    0,091

    8,11

    0,206

     

     

    234,1

    243,2

    9,1

    0,121

    10,67

    0,267

    Bohrloch endet in Mineralisierung

     

     

     

     

     

     

     

     

    TR26-15

    92,7

    139,8

    47,1

    0,214

    13,26

    0,456

     

     

    156,6

    200,6

    42,6

    0,096

    3,42

    0,157

    Bohrloch endet in Mineralisierung

    TR26-16

    57,9

    147,8

    89,8

    0,223

    10,96

    0,423

     

     

    164,6

    179,8

    15,24

    0,069

    5,68

    0,157

     

     

    195,0

    198,1

    3,1

    0,077

    5,7

    0,181

    Bohrloch endet in Mineralisierung

    TR26-17

    62,5

    67,1

    4,6

    0,613

    2,13

    0,651

     

     

    82,3

    204,2

    121,9

    0,294

    11,3

    0,499

    Bohrloch endet in Mineralisierung, Abbaustätte von 111,2-114,3 m, 118,9-121,9 m

    Einschließlich

    85,3

    97,5

    12,2

    1,017

    14,54

    1,281

     

    TR26-18

    0,0

    53,2

    53,2

    0,775

    31,94

    1,356

     

    Einschließlich

    25,8

    44,1

    18,2

    1,909

    79,07

    3,346

     

     

    79,0

    100,3

    21,3

    0,132

    4,41

    0,212

     

     

    111,0

    164,2

    53,2

    0,084

    6,246

    0,198

     

    TR26-19

    13,7

    80,6

    66,9

    1,050

    23,21

    1,472

     

    Einschließlich

    30,4

    57,8

    27,4

    2,309

    43,23

    3,095

     

     

    88,2

    107,9

    19,8

    0,162

    6,68

    0,283

     

     

    114,0

    135,3

    21,3

    0,395

    12,37

    0,620

     

     

    142,9

    167,2

    24,3

    0,092

    7,14

    0,221

     

     

    174,8

    199,1

    24,3

    0,105

    10,0

    0,286

    Bohrloch endet in Mineralisierung

    TR26-20

    51,8

    73,1

    21,3

    0,08

    9,04

    0,24

    Mine Independence

    Einschließlich

    51,8

    56,4

    4,6

    0,24

    23,37

    0,67

     

    und

    94,5

    100,6

    6,1

    0,03

    7,98

    0,18

     

    TR26-21

    18,3

    36,6

    18,3

    0,05

    19,03

    0,39

    Mine Independence

    Einschließlich

    19,8

    24,4

    4,6

    0,06

    58,60

    1,13

     

    TR26-22

    0,0

    4,6

    4,6

    0,09

    4,23

    0,17

    Mine Independence

    und

    44,2

    48,8

    4,6

    0,08

    4,67

    0,16

     

    TR26-23

    16,8

    39,7

    22,9

    0,13

    13,04

    0,37

    Hard Up

    und

    59,4

    64,0

    4,6

    0,04

    3,73

    0,10

     

    und

    147,8

    150,8

    3,0

    0,12

    1,70

    0,15

     

    TR26-24

    12,2

    19,8

    7,6

    0,06

    15,46

    0,34

    Hard Up

    und

    114,3

    121,9

    7,6

    0,07

    6,12

    0,18

     

    und

    242,3

    257,5

    15,2

    0,04

    7,86

    0,18

     

    und

    275,8

    278,8

    3,0

    0,16

    1,85

    0,19

     

    TR26-25

     

     

     

     

     

     

    Keine Ergebnisse mit relevanten Werten

    TR26-26

    13,7

    18,3

    4,6

    0,16

    18,2

    0,49

    Ostseite der Grand Central Pit

    und

    125,0

    135,6

    10,6

    0,34

    19,36

    0,70

     

    TR26-27

     

     

     

     

     

     

    Keine Ergebnisse mit relevanten Werten

    TR26-28

    155,4

    190,5

    35,1

    0,04

    5,33

    0,13

    Ostseite der Grand Central Pit

    und

    199,6

    219,4

    19,8

    0,20

    20,28

    0,57

     

    Einschließlich

    208,8

    219,4

    10,7

    0,34

    33,50

    0,95

     

    und

    239,3

    242,3

    3,0

    0,05

    4,10

    0,13

     

    TR26-29

    131,1

    160,1

    29,0

    0,10

    8,84

    0,26

    Ostseite des Gebiets Little Joe

    Einschließlich

    144,8

    149,4

    4,6

    0,44

    28,10

    0,95

     

    und

    175,3

    179,9

    4,6

    0,14

    8,60

    0,30

     

    TR26-30

    0,0

    198,1

    198,1

    0,86

    24,52

    1,30

    Abbaustätte in der Tiefe von 112,8–114,3 m, keine Probe; 1,5 m aus dem Abschnitt ausgeschlossen

    Einschließlich

    6,1

    161,5

    155,4

    1,08

    30,23

    1,63

     

    Einschließlich

    24,4

    41,2

    16,8

    1,51

    58,04

    2,56

     

    Einschließlich

    56,4

    100,6

    44,2

    1,50

    60,51

    2,60

     

    Einschließlich

    121,9

    128,0

    6,1

    9,54

    35,03

    10,18

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TR26-31

    21,3

    32,0

    10,7

    0,39

    2,73

    0,44

     

    und

    65,5

    129,5

    64,0

    0,42

    13,54

    0,67

     

    Einschließlich

    82,3

    103,6

    21,3

    1,07

    28,42

    1,59

     

    und

    141,7

    147,8

    6,1

    0,06

    5,95

    0,17

     

    und

    161,5

    169,2

    7,6

    0,07

    4,12

    0,14

     

    und

    176,8

    185,9

    9,1

    0,06

    2,77

    0,11

     

    TR26-32

     

     

     

     

     

     

    Keine Ergebnisse mit relevanten Werten

    TR26-33

    0,0

    7,6

    7,6

    0,19

    11,76

    0,41

    Gebiet North Extension

    und

    24,4

    30,5

    6,1

    0,10

    1,18

    0,12

     

    und

    39,6

    42,7

    3,0

    0,04

    4,55

    0,12

     

    und

    70,1

    77,7

    7,6

    0,30

    8,88

    0,46

     

    und

    85,3

    99,1

    13,7

    1,50

    23,56

    1,93

    Abbaustätte von 94,5-97,5 m

    Einschließlich

    88,4

    96,0

    7,6

    2,64

    40,72

    3,38

     

    TR26-34

    1,5

    7,6

    6,1

    0,09

    5,35

    0,19

     

    und

    44,2

    70,1

    25,9

    0,19

    11,95

    0,41

     

    Einschließlich

    59,4

    68,6

    9,1

    0,49

    20,05

    0,85

     

    und

    82,3

    86,9

    4,6

    0,04

    5,67

    0,14

    Abbaustätte von 85,3-89,9 m

    und

    102,1

    112,8

    10,7

    0,07

    10,50

    0,26

     

    und

    135,6

    146,3

    10,7

    0,08

    5,37

    0,17

     

    TR26-35

    62,5

    77,7

    15,2

    0,07

    6,57

    0,19

     

    und

    83,8

    106,7

    22,9

    0,12

    10,61

    0,31

     

    Einschließlich

    97,5

    100,6

    3,0

    0,18

    35,40

    0,82

     

    und

    158,5

    182,9

    24,4

    0,10

    7,51

    0,23

     

    TR26-36

    45,7

    54,9

    9,1

    0,04

    3,70

    0,11

     

    und

    91,4

    123,4

    32,0

    0,13

    12,50

    0,36

     

    Einschließlich

    102,1

    106,7

    4,6

    0,55

    26,37

    1,03

     

    und

    134,1

    138,7

    4,6

    0,03

    11,33

    0,24

     

    TR26-37

    16,8

    22,9

    6,1

    0,13

    3,43

    0,19

    Abbaustätte von 30,5-36,6 m, keine Probe

    und

    45,7

    125,0

    79,2

    0,26

    8,88

    0,42

     

    Einschließlich

    85,3

    88,4

    3,0

    0,86

    22,70

    1,27

     

    Einschließlich

    100,6

    106,7

    6,1

    0,59

    15,58

    0,88

     

    und

    131,1

    137,2

    6,1

    0,05

    6,35

    0,17

     

    und

    146,3

    153,9

    7,6

    0,09

    3,10

    0,14

     

    und

    161,5

    164,6

    3,0

    0,04

    6,45

    0,16

     

    und

    192,0

    205,7

    13,7

    0,13

    5,68

    0,23

     

    TR26-38

    0,0

    97,5

    97,5

    1,06

    16,08

    1,36

     

    Einschließlich

    68,6

    86,9

    18,3

    4,60

    52,49

    5,55

     

    Einschließlich

    79,2

    85,3

    6,1

    12,17

    69,08

    13,43

     

    und

    105,2

    211,8

    106,7

    0,10

    4,16

    0,17

     

    TR26-39

    10,7

    99,1

    88,4

    1,42

    14,58

    1,69

    Gebiet North Extension

    Einschließlich

    27,4

    33,5

    6,1

    1,55

    4,53

    1,63

     

    Einschließlich

    64,0

    76,2

    12,2

    6,38

    33,93

    7,00

     

    Einschließlich

    65,5

    71,6

    6,1

    12,23

    56,28

    13,25

     

    und

    134,1

    137,2

    3,0

    0,07

    6,90

    0,19

     

    und

    146,3

    176,8

    30,5

    0,18

    5,63

    0,28

     

    TR26-40

    0,0

    7,6

    7,6

    0,11

    4,54

    0,19

     

    und

    15,2

    19,8

    4,6

    0,09

    1,83

    0,13

     

    und

    33,5

    93,0

    59,4

    0,18

    12,38

    0,40

     

    Einschließlich

    54,9

    59,4

    4,6

    0,72

    18,73

    1,06

     

    Einschließlich

    61,0

    65,5

    4,6

    0,14

    26,23

    0,61

     

    Einschließlich

    67,1

    70,1

    3,0

    0,37

    34,35

    1,00

     

    Einschließlich

    83,8

    86,9

    3,0

    0,16

    24,50

    0,61

     

    TR26-41

    0,0

    4,6

    4,6

    0,26

    12,13

    0,48

     

    Einschließlich

    0,0

    3,0

    3,0

    0,36

    15,85

    0,65

     

    und

    24,4

    108,2

    83,8

    0,90

    22,61

    1,31

    Abbaustätte von 35,7-37,2 m, 80,8-82,3 m, keine Probe

    Einschließlich

    42,7

    50,3

    7,6

    6,97

    75,42

    8,34

     

    Einschließlich

    54,9

    64,0

    9,1

    0,73

    51,72

    1,67

     

    Einschließlich

    71,6

    74,7

    3,0

    2,87

    53,20

    3,84

     

    Einschließlich

    82,3

    85,3

    3,0

    0,16

    78,15

    1,58

     

    TR26-42

    13,7

    16,8

    3,0

    0,09

    2,05

    0,13

     

    und

    33,5

    73,2

    39,6

    0,16

    9,66

    0,34

     

    Einschließlich

    35,1

    38,1

    3,0

    1,29

    43,65

    2,08

     

    und

    120,4

    129,5

    9,1

    0,09

    2,03

    0,12

     

    TR26-43

    0,0

    18,3

    18,3

    0,15

    3,82

    0,22

    Keine Probengewinnung von 71,6-77,7 m

    und

    85,3

    137,2

    51,8

    0,70

    25,59

    1,16

    Abbaustätte von 123,4-126,5 m, keine Probe

    Einschließlich

    109,7

    129,5

    19,8

    1,93

    58,01

    2,99

    Abbaustätte von 123,4-126,5 m, keine Probe

    und

    158,5

    161,5

    3,0

    0,04

    5,80

    0,14

     

    und

    193,5

    202,7

    9,1

    0,35

    5,30

    0,45

     

    TR26-44

    10,7

    33,5

    22,9

    0,79

    8,25

    0,94

    Abbaustätte von 24,4-27,4 m, keine Probengewinnung

    Einschließlich

    18,3

    21,3

    3,0

    3,91

    12,65

    4,14

     

    und

    39,6

    45,7

    6,1

    0,07

    5,03

    0,16

     

    und

    54,9

    67,1

    12,2

    0,37

    7,93

    0,52

     

    Einschließlich

    54,9

    57,9

    3,0

    1,20

    3,05

    1,26

     

    und

    77,7

    129,5

    51,8

    0,55

    5,61

    0,65

     

    Einschließlich

    86,9

    93,0

    6,1

    3,60

    5,98

    3,71

     

    und

    137,2

    157,0

    19,8

    0,13

    3,72

    0,20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kern

     

     

     

     

     

     

     

    TC25-01

    256,0

    268,2

    12,2

    0,01

    4,70

    0,10

    Ziel South AMT

    TC25-02

    341,7

    344,7

    3,0

    0,03

    10,60

    0,23

    Ziel South AMT

    TC25-03

    183,5

    193,6

    10,1

    0,16

    12,72

    0,39

    Ziel North CRD

    und

    202,7

    207,3

    4,6

    0,08

    5,57

    0,18

     

    und

    213,4

    225,6

    12,2

    0,04

    14,20

    0,30

     

    und

    379,5

    384,1

    4,6

    0,06

    5,5

    0,16

    CRD – 0,44 Pb, 0,28 Zn

    und

    545,6

    550,2

    4,6

    0,64

    2,65

    0,69

    T-8 CRD-Zielhorizont -0,21 Pb, 0,02 Zn

    TC25-04

    303,3

    309,4

    6,1

    0,04

    3,93

    0,11

    Ziel South AMT

    und

    317,0

    323,1

    6,1

    0,03

    4,53

    0,12

     

    und

    336,8

    368,8

    32,0

    0,08

    9,96

    0,26

    0,15 Pb, 0,12 Zn

    Einschließlich

    338,3

    341,3

    3,0

    0,53

    35,50

    1,18

    0,58 Pb, 0,24 Zn

    und

    393,2

    399,3

    6,1

    0,09

    8,25

    0,24

     

    und

    495,3

    498,3

    3,0

    0,13

    8,55

    0,29

     

     

    Tabelle 2 – Bohrlochkoordinaten 2026

     

    Bohrloch

    UTM East

    UTM North

    Azimut

    Neigung

    Gesamttiefe (m)

    TR26-45

    588805

    3508115

    106

    -61

    195,1

    TR26-46

    588811

    3508157

    104

    -61

    201,2

    TR26-47

    588809

    3508215

    99

    -64

    201,2

    TR26-48

    588842

    3508279

    100

    -58

    169,2

    TR26-49

    588765

    3508166

    100

    -59

    122,0

    TR26-50

    588921

    3508256

    109

    -75

    152,4

    TR26-51

    588709

    3508148

    107

    -60

    225,6

    TR26-52

    588985

    3508389

    99

    -61

    195,1

    TR26-53

    589037

    3508373

    104

    -57

    207,3

     

    Die fortgesetzten, erfolgreichen Bohrungen im Bereich der Grube Contention wurden durch das von Aztec erstellte 3D-Modell der geologischen Verhältnisse und des Untertagebaus unterstützt, das zur gezielten Erschließung potenzieller Erweiterungsmöglichkeiten des Systems Contention entwickelt wurde. Das gesamte System Contention ist noch nicht vollständig abgegrenzt und bildet den Schnittpunkt weiterer mineralisierter Zonen, darunter die Antiklinale Westside.

     

    Bohrproben werden alle 1,52 m aus RC-Fragmenten und alle 1,5 m aus Sägematerial der Kernbohrlöcher genommen. Die Proben aus den Bohrlöchern TR26-45 bis TR26-53 wurden von Skyline Assayers & Laboratories in Tucson, Arizona (ISO 17025/ISO 9001), einem sowohl vom Unternehmen als auch von der qualifizierten Person unabhängigen Labor, analysiert. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe mit abschließendem AAS-Verfahren (FA-01); Proben mit Werten von mehr als 5.000 ppb Au wurden erneut mit einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren (FA-02) analysiert. Die Silber- und Multi-Element-Analyse erfolgte mittels Königswasseraufschluss mit ICP-MS-Verfahren (TE-3). Das Unternehmen setzt bei seinen Explorationsprobenahmeprogrammen standardmäßig Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren als Teil seiner Probenahme-, Analyse- und Bewertungsverfahren ein. Die Proben und ihre Entnahme werden durch ein branchenübliches QAQC-Programm kontrolliert, das alle Bohrlöcher mit zertifizierten Leerproben, Standards und Duplikaten umfasst. Die Proben aus den Bohrlöchern ab TR26-63 werden von Bureau Veritas Minerals analysiert, wobei die Goldanalysen in Hermosillo, Mexiko, und die Multi-Element-Analysen in Vancouver, Kanada, erfolgen. Die QAQC für die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher wurde bewertet und für gut befunden.

     

    Das Projekt Tombstone im Überblick

     

    Aztec Minerals hält eine 85%ige Beteiligung am Joint Venture für das Konzessionsgebiet Tombstone, das die meisten der ursprünglich patentierten Bergbauclaims in dem Hauptgebiet sowie einige kürzlich erworbene Konzessionsgebiete umfasst.

     

    Das Hauptziel der derzeitigen Bohrungen ist die weitere Prüfung der oberflächennahen, großvolumigen, potenziell für Haufenlaugung geeigneten, mesothermalen Gold-Silber-Oxidmineralisierung neben und unter der früher aktiven Grube Contention durch Step-out-Bohrungen. Künftige Bohrungen sollen auf die weitere Untersuchung der Ergebnisse des derzeitigen Programms ausgerichtet werden. Für 2027 wird die Durchführung von Folgebohrungen erwartet, wobei das Programm nach Abschluss der ersten MRE geplant wird. Mögliche Bohrziele könnten Erweiterungen der oberflächennahen Oxidmineralisierung entlang des Streichens und in Fallrichtung umfassen und sich entlang dieser Trends bis in die tiefer gelegene Sulfidzone erstrecken, da in der Vergangenheit ein bedeutender Abbau bis in Tiefen von 300 m stattfand*2.

     

    Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradigen, oxidierten Silber-Gold- und mesothermalen Erzadern (Stringer Lodes), hydrothermale Brekzien und Manto-CRD-Erzkörper bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Die historische Silberproduktion im Tombstone-Distrikt wurde zwischen 1878 und 1939 auf 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold geschätzt. *2

     

    Die Geologie des Distrikts besteht aus einer Mischung aus oberflächennahen, oxidierten Au-Ag- und Basismetall-Lagerstätten, die mit CRD und Skarn in Verbindung stehen und sich in gefalteten und geschobenen Sedimenten, Intrusivgängen und Erzgängen befinden, sowie den wenig erkundeten Sulfid-Varianten, die sich unterhalb des Grundwasserspiegels befinden.

     

    Die Wirtsgesteine der Mineralisierung sind vorwiegend die klastischen Sedimente des untersten Teils der Formation Bisbee aus der Kreidezeit. In einer Tiefe zwischen 50 und 300 Metern (m) wird die Formation Bisbee von einer etwa zwei Kilometer mächtigen Abfolge derselben paläozoischen Karbonatformationen unterlagert, die auch die Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Hermosa-Taylor von South32 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen.

     

    Aztec ist der Ansicht, dass die historischen Silberminen bei Tombstone mit einem viel größeren mesothermischen System mit CRD-Mineralisierung unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren. Das Management von Aztec ist der Ansicht, dass das Gebiet sehr vielversprechend für die Entdeckung von mesothermaler und CRD-Mineralisierung ist.

     

    Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten des Projekts Tombstone

     

    • Konzessionsgebiet in günstiger Lage mit patentierten (46) und nicht patentierten (73) Claims (844,17 Hektar bzw. 2.086 Acres), das einen Großteil der historischen Silberabbauregion Tombstone umfasst, mit großartiger Infrastruktur, einer nahegelegenen Stadt, Straßenanbindung, umfassenden Dienstleistungen, Wasser und Strom.
    • Die historische Silberregion*2 produzierte zwischen 1878 und 1939 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold in hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgang-, CRD- und Brekzien-Lagerstätten sowie in den späten 1980er Jahren einen kleinen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung.
    • Die Bohrungen von Aztec in den Jahren 2020-2026 haben verdeutlicht, dass das Ziel der Grube Contention eine bedeutsame, oberflächennahe, oxidierte Au-Ag-Mineralisierung mit großvolumigen Tonnagen aufweist, die in alle Richtungen offen ist.
    • Mehrere andere vielversprechende Ziele in Gestein aus der Kreide und dem Paläozoikum, die mit größeren, in Richtung NW und NNO verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die porphyrische Intrusionen beherbergen und eine mögliche Caldera-Ringstruktur durchschneiden.

     

    *Aztec hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Aztec ist im Besitz der historischen Bohrprotokolle, Karten und Berichte, verfügt jedoch nicht über Informationen zu den Qualitätssicherungs- oder Qualitätskontrollmaßnahmen, die im Zusammenhang mit diesen historischen Explorationsergebnissen durchgeführt wurden.

     

    Quellennachweis:

    1 – „Zonge International, AMT Survey, Tombstone Project, Cochise County, AZ, Data Acquisition and Processing Report, Prepared for Aztec Minerals, 18 May 2020, Zonge Job #20013“

    2 – Greeley, Michael N., „A Brief History and Review of Ore Grades and Production in the Tombstone Mining District with Emphasis on the Contention Mine Area“, Juni 1984

     

    Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Allen David Heyl, B.Sc., CPG – AIPG No. 11277, VP Exploration von Aztec, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Heyl beaufsichtigt die Explorationsprogramme auf dem Projekt Tombstone. Herr Heyl hat die Daten überprüft, einschließlich einer Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testmethoden, die den hierin offengelegten Daten, Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

     

    „Simon Dyakowski“

    Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

    Aztec Minerals Corp.

     

    Über Aztec Minerals – Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

     

    Kontaktdaten – Nähere Informationen erhalten Sie über:

    Simon Dyakowski, President & CEO, Direktor

    Tel: (604) 685-9770

    Fax: (604) 685-9744

    E-Mail: info@aztecminerals.com

    Website: www.aztecminerals.com

     

    Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (im Sinne der Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen:

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem den Abschluss laufender und geplanter Arbeiten, Aussagen in Bezug auf die Weiterentwicklung des Projekts Tombstone, den Zeitpunkt und den Abschluss der ersten Mineralressourcenschätzung und möglicher anschließender Ressourcenaktualisierungen, den Zeitrahmen und den Umfang des für 2027 geplanten Bohrprogramms, Bohr- und Probenahmeergebnisse, einschließlich zusätzlicher potenzieller Arbeiten und deren Ergebnisse, die Pläne des Unternehmens für sein Projekt Tombstone, das Potenzial für eine weitere Ausdehnung der Mineralisierung auf dem Projekt Tombstone, erwartete Ergebnisse und Resultate, die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten betreffen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich der Metallpreise, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, der Annahmen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und des Potenzials für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jener, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- oder Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten oder einzuholen, das Versäumnis, die Akzeptanz der Kommunen (einschließlich der First Nations) zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, der Rückgang des Preises von Gold, Silber und anderen Metallen, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


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    Aztec erweitert die Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung auf der North Extension auf Tombstone (Arizona) um bis zu 190 m nach Westen, darunter 115,8 m mit 0,67 g/t AuÄq (0,52 g/t Au und 8,11 g/t Ag) in Bohrloch TR26-45 Aztec_22-10-2026_DEPRcomDie Mineralisierung bleibt nach Westen und in die Tiefe hin offen; die Oxidmineralisierung wurde 190 m westlich der North Extension erweitertUntersuchungsergebnisse für weitere 22 kürzlich gebohrte Bohrlöcher stehen noch …
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