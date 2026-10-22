AKTIE IM FOKUS
Evonik unter Druck - 'HB': prüft milliardenschweren US-Zukauf
- Evonik-Aktie sackt wegen möglichem US-Zukauf ab
- Laut Handelsblatt zielt Evonik auf Ashland
- Zwei Banken sollen mögliche Übernahmeziele suchen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Gerüchte über einen milliardenschweren Zukauf in den USA haben die Evonik -Aktie am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Das Papier des Spezialchemieunternehmens weitete seine frühen Verluste kräftig aus und sackte bis an 20 Euro. Zuletzt gab es um 3,5 Prozent auf 20,16 Euro nach.
Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Informationen mehrerer mit den Vorgängen vertrauten Personen berichtet, hat Evonik den US-Konzern Ashland ins Visier genommen. Evonik habe dafür die Investmentbanken Perella Weinberg Partners und JPMorgan mandatiert, den Markt nach geeigneten Übernahmezielen zu sondieren. Ein Evonik-Sprecher wollte dem Blatt gegenüber keinen Kommentar abgeben. Man kommentiere Marktgerüchte grundsätzlich nicht, hieß es. Perella Weinberg Partners und JPMorgan hätten sich ebenfalls nicht äußern wollen.
Evonik selbst steht seit geraumer Zeit ebenfalls im Blick zwecks einer Übernahme. BASF hat Interesse./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 20,44 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -32,37 %/+6,28 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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Laut googleKI tagt heute außerordentlich die RAG wg dem Übernahmeangebot und ebenso die BASF um über Angebotserhöhung (24-25€) zu sprechen.
Bin nun auch dabei..... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Bei einer möglichen Übernahme von Evonik durch BASF geht es nicht nur um den Wert des Unternehmens, sondern auch um die RAG-Stiftung und die Finanzierung der Ewigkeitskosten des Bergbaus.
Das Stiftungsvermögen ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ("Das Vermögen der Stiftung lag im April 2026 bei 16,5 Milliarden Euro. Allerdings ist dieses Vermögen seit 2019 um knapp fünf Milliarden Euro gesunken" ; einfach mal zum Vergleich: MSCI World Ende 2019: ca. 2.358 Punkte; Ende April 2026: ca. 4.661 Punkte --> Anstieg von ungefähr +98 %). Hierbei sind wohl auch der Kursrückgang der Evonikaktie aber auch der von weiteren Beteiligungen (Immobilien, Benko Insolvenz) verantwortlich. Der Bundesrechnungshof kritisiert insbesondere die Entwicklung der Kapitalanlagen und sieht Risiken für die langfristige Finanzierung der Ewigkeitslasten.
Interessant ist auch eine personelle "Besonderheit": Der Vorsitzende der RAG-Stiftung, Bernd Tönjes, ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender von Evonik. Seine Vergütung bei Evonik ist im Geschäftsbericht öffentlich ausgewiesen.
Hoffentlich kommt ein 2. Übernahmeangebot, das hoch genug ausfällt, damit die RAG-Stiftung das Angebot annehmen kann und damit (zumindest einen Teil) ihre langfristigen Verpflichtungen dauerhaft erfüllen und den Rückgang des Stiftungsvermögens ausgleichen kann – und die Allgemeinheit am Ende nicht auf einem Teil der Ewigkeitskosten des Bergbaus sitzen bleibt.