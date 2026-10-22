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    AKTIE IM FOKUS

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    Evonik unter Druck - 'HB': prüft milliardenschweren US-Zukauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Evonik-Aktie sackt wegen möglichem US-Zukauf ab
    • Laut Handelsblatt zielt Evonik auf Ashland
    • Zwei Banken sollen mögliche Übernahmeziele suchen
    AKTIE IM FOKUS - Evonik unter Druck - 'HB': prüft milliardenschweren US-Zukauf
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gerüchte über einen milliardenschweren Zukauf in den USA haben die Evonik -Aktie am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Das Papier des Spezialchemieunternehmens weitete seine frühen Verluste kräftig aus und sackte bis an 20 Euro. Zuletzt gab es um 3,5 Prozent auf 20,16 Euro nach.

    Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Informationen mehrerer mit den Vorgängen vertrauten Personen berichtet, hat Evonik den US-Konzern Ashland ins Visier genommen. Evonik habe dafür die Investmentbanken Perella Weinberg Partners und JPMorgan mandatiert, den Markt nach geeigneten Übernahmezielen zu sondieren. Ein Evonik-Sprecher wollte dem Blatt gegenüber keinen Kommentar abgeben. Man kommentiere Marktgerüchte grundsätzlich nicht, hieß es. Perella Weinberg Partners und JPMorgan hätten sich ebenfalls nicht äußern wollen.

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    Evonik selbst steht seit geraumer Zeit ebenfalls im Blick zwecks einer Übernahme. BASF hat Interesse./ck/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 20,44 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -32,37 %/+6,28 % bedeutet.





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