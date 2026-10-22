Dividendenkönig P&G: Gute Zahlen, doch diese Kosten bereiten Sorgen

Die Quartalszahlen kamen an der Börse gut an: Die Aktie von Procter & Gamble legte vorbörslich um 3,21 Prozent auf 161,92 US-Dollar zu (Stand 13:26 Uhr MESZ).

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble ist mit einem Umsatzplus ins Geschäftsjahr 2027 gestartet. Im ersten Quartal legten die Erlöse und der bereinigte Gewinn je Aktie jeweils um 1 bis 4 Prozent zu. Doch steigende Rohstoff- und Transportkosten belasten den Ausblick. An seiner Gewinnprognose hält der Konzern dennoch fest.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Umsatz wächst, Margen geraten unter Druck

Von Juli bis September erzielte Procter & Gamble einen Umsatz von 23,3 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe wuchs der Umsatz ebenfalls um 4 Prozent. Vor allem höhere Absatzmengen und ein vorteilhafter Produktmix trieben das Geschäft an.

Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 1 Prozent auf 1,97 US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte ebenfalls ein Plus von 1 Prozent und lag bei 2,00 US-Dollar. Unter dem Strich verdiente der Hersteller von Marken wie Pampers und Gillette 4,8 Milliarden US-Dollar.

Allerdings gerieten die Margen unter Druck. Die bereinigte Bruttomarge sank um 150 Basispunkte. Höhere Rohstoffkosten und Investitionen in Produkte belasteten das Ergebnis. Produktivitätssteigerungen und Preiserhöhungen konnten diese Effekte nur teilweise ausgleichen.

Schönheit und Haushaltspflege treiben das Geschäft

Besonders stark entwickelten sich die Bereiche Schönheitspflege sowie Textil- und Haushaltspflege. Beide verzeichneten ein organisches Umsatzwachstum von jeweils 5 Prozent. Auch die Sparten Rasur und Gesundheitspflege legten zu. Bei Baby-, Frauen- und Familienpflege betrug das Plus 3 Prozent.

"Unsere soliden Umsatz-, Ergebnis- und Cashflow-Ergebnisse im ersten Quartal spiegeln die konsequente Umsetzung unserer integrierten Strategie wider", sagte Vorstandschef Shailesh Jejurikar. Trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen sieht er den Konzern auf Kurs. P&G wolle Verbraucher weiterhin mit hochwertigen Produkten zu einem attraktiven Preis überzeugen.

Höhere Kosten belasten die Jahresprognose

Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet P&G weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent. Die Prognose für das gesamte Umsatzwachstum hob der Konzern dagegen auf eine Spanne von 2 bis 4 Prozent an. Grund ist die Übernahme von Thorne, die seit dem 1. Oktober 2026 berücksichtigt wird.

Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet P&G unverändert einen Wert zwischen 6,89 und 7,11 US-Dollar. Der Mittelwert liegt bei 7,00 US-Dollar und damit rund 1,5 Prozent über dem Vorjahreswert.

Gleichzeitig verschärft sich der Kostendruck. P&G rechnet für das Gesamtjahr inzwischen mit einer Belastung von rund 1,4 Milliarden US-Dollar nach Steuern durch höhere Rohstoff-, Energie- und Transportkosten. Zusammen mit zusätzlichen Zinskosten, geringerem sonstigem Einkommen und negativen Währungseffekten dürfte sich daraus eine Belastung von 0,79 US-Dollar je Aktie ergeben.

Trotz dieser Gegenwinde hält der Konzern an seinen Kapitalrückführungsplänen fest. P&G will im Geschäftsjahr 2027 mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Dividenden ausschütten und eigene Aktien im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 144EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.

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