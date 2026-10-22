🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProcter & Gamble AktievorwärtsNachrichten zu Procter & Gamble

    Kostendruck nimmt zu

    933 Aufrufe 933 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividendenkönig P&G: Gute Zahlen, doch diese Kosten bereiten Sorgen

    Procter & Gamble hat den Umsatz und Gewinn gesteigert. Doch höhere Rohstoff- und Transportkosten belasten den Ausblick. An seinen Jahreszielen hält der Konzern fest.

    Für Sie zusammengefasst
    Kostendruck nimmt zu - Dividendenkönig P&G: Gute Zahlen, doch diese Kosten bereiten Sorgen
    Foto: Karl-Josef Hildenbrand - dpa

    Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble ist mit einem Umsatzplus ins Geschäftsjahr 2027 gestartet. Im ersten Quartal legten die Erlöse und der bereinigte Gewinn je Aktie jeweils um 1 bis 4 Prozent zu. Doch steigende Rohstoff- und Transportkosten belasten den Ausblick. An seiner Gewinnprognose hält der Konzern dennoch fest.

    Die Quartalszahlen kamen an der Börse gut an: Die Aktie von Procter & Gamble legte vorbörslich um 3,21 Prozent auf 161,92 US-Dollar zu (Stand 13:26 Uhr MESZ).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Procter & Gamble!
    Long
    147,04€
    Basispreis
    1,30
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    168,52€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Procter & Gamble

    -1,56 %
    -1,22 %
    +6,52 %
    +4,78 %
    +3,73 %
    +6,03 %
    +12,50 %
    +85,79 %
    +417,01 %
    ISIN:US7427181091WKN:852062
    Procter & Gamble direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Umsatz wächst, Margen geraten unter Druck

    Von Juli bis September erzielte Procter & Gamble einen Umsatz von 23,3 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe wuchs der Umsatz ebenfalls um 4 Prozent. Vor allem höhere Absatzmengen und ein vorteilhafter Produktmix trieben das Geschäft an.

    Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 1 Prozent auf 1,97 US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte ebenfalls ein Plus von 1 Prozent und lag bei 2,00 US-Dollar. Unter dem Strich verdiente der Hersteller von Marken wie Pampers und Gillette 4,8 Milliarden US-Dollar.

    Allerdings gerieten die Margen unter Druck. Die bereinigte Bruttomarge sank um 150 Basispunkte. Höhere Rohstoffkosten und Investitionen in Produkte belasteten das Ergebnis. Produktivitätssteigerungen und Preiserhöhungen konnten diese Effekte nur teilweise ausgleichen.

    Schönheit und Haushaltspflege treiben das Geschäft

    Besonders stark entwickelten sich die Bereiche Schönheitspflege sowie Textil- und Haushaltspflege. Beide verzeichneten ein organisches Umsatzwachstum von jeweils 5 Prozent. Auch die Sparten Rasur und Gesundheitspflege legten zu. Bei Baby-, Frauen- und Familienpflege betrug das Plus 3 Prozent.

    "Unsere soliden Umsatz-, Ergebnis- und Cashflow-Ergebnisse im ersten Quartal spiegeln die konsequente Umsetzung unserer integrierten Strategie wider", sagte Vorstandschef Shailesh Jejurikar. Trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen sieht er den Konzern auf Kurs. P&G wolle Verbraucher weiterhin mit hochwertigen Produkten zu einem attraktiven Preis überzeugen.

    Depot eröffnen, iPhone Duo gewinnenNoch bis zum 13. November: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ nimmt an der Verlosung von fünf Apple iPhone Duos teil.

     

    Höhere Kosten belasten die Jahresprognose

    Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet P&G weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent. Die Prognose für das gesamte Umsatzwachstum hob der Konzern dagegen auf eine Spanne von 2 bis 4 Prozent an. Grund ist die Übernahme von Thorne, die seit dem 1. Oktober 2026 berücksichtigt wird.

    Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet P&G unverändert einen Wert zwischen 6,89 und 7,11 US-Dollar. Der Mittelwert liegt bei 7,00 US-Dollar und damit rund 1,5 Prozent über dem Vorjahreswert.

    Gleichzeitig verschärft sich der Kostendruck. P&G rechnet für das Gesamtjahr inzwischen mit einer Belastung von rund 1,4 Milliarden US-Dollar nach Steuern durch höhere Rohstoff-, Energie- und Transportkosten. Zusammen mit zusätzlichen Zinskosten, geringerem sonstigem Einkommen und negativen Währungseffekten dürfte sich daraus eine Belastung von 0,79 US-Dollar je Aktie ergeben.

    Trotz dieser Gegenwinde hält der Konzern an seinen Kapitalrückführungsplänen fest. P&G will im Geschäftsjahr 2027 mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Dividenden ausschütten und eigene Aktien im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 144EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,72$, was einem Rückgang von -3,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kostendruck nimmt zu Dividendenkönig P&G: Gute Zahlen, doch diese Kosten bereiten Sorgen Procter & Gamble hat den Umsatz und Gewinn gesteigert. Doch höhere Rohstoff- und Transportkosten belasten den Ausblick. An seinen Jahreszielen hält der Konzern fest.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     