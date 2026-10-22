Beno Holding Aktie - Günstig bewerteter Immobilien-Wert?

Die Münchner Beno Holding ist ein auf sogenannte Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter. Dabei handelt es sich um flexibel nutzbare Gewerbeimmobilien, bevorzugt an gut erreichbaren Standorten, wie Autobahnen oder Autobahnen-Kreuze. Die Beno-Philosophie: „Nutzungen und Unternehmen können sich verändern. Gute Standorte und anpassungsfähige Gebäude bleiben.“ So investiert Beno in („drittverwendungsfähige“) Bestandsimmobilien mit laufenden Cash-flows, die als Warenhäuser, Logistik-Umschlagslager oder als Industrie-Produktionsstandorte genutzt werden können. Vergangene Woche hat der Vorstandsvorsitzende Michael Bussmann das Unternehmen auf einer Maccess der Börse München präsentiert. Das Unternehmen führt derzeit eine Kapitalerhöhung durch. Ein reizvoller Immobilien-Wert? Weiterlesen

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Beno Holding AG Beno Holding -0,38 % Aktie 1 Aufrufe heute BörsenBot 26.07.26, 08:00