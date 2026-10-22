BARCLAYS stuft SAP SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 210 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt attestierte den Walldorfern am Donnerstag einen starken Quartalsbericht. Das KI-Angebot komme ins Laufen, schrieb er./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 207,8EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sven Merkt

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00 € , was eine Steigerung von +17,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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