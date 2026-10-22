BARCLAYS stuft SAP SE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 210 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt attestierte den Walldorfern am Donnerstag einen starken Quartalsbericht. Das KI-Angebot komme ins Laufen, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 207,8EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Sven Merkt
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sven Merkt
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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