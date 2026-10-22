BARCLAYS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Katie Richards lobte am Mittwochabend vor allem die Margenentwicklung des Lackekonzerns. Auch der Schuldenabbau und die Fortschritte beim Merger mit Axalta beruhigten. Für die Absatzvolumina im vierten Quartal ist sie allerdings weniger optimistisch und rechnet mit einem schwierigeren Fahrwasser./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 59,40EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Katie Richards

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 69,00 € , was eine Steigerung von +13,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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