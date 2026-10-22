BARCLAYS stuft Renk auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renk von 60 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio lobte am Donnerstag die Trennung vom Gleitlagergeschäft, womit sich das Portfolio klar in Richtung Rüstung verschiebe. Moderat sinkende Schätzungen änderten nichts an der guten Anlagestory. Osorio sieht aktuell attraktive Einstiegschancen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 37,10EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Afonso Osorio

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 57,00 € , was eine Steigerung von +54,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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