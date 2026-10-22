BARCLAYS stuft Renk auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renk von 60 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio lobte am Donnerstag die Trennung vom Gleitlagergeschäft, womit sich das Portfolio klar in Richtung Rüstung verschiebe. Moderat sinkende Schätzungen änderten nichts an der guten Anlagestory. Osorio sieht aktuell attraktive Einstiegschancen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 37,10EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Afonso Osorio
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Afonso Osorio
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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