UBS stuft BARCLAYS auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Barclays nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Der Gewinn vor Steuern habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch die Gesamterträge der britischen Großbank seien schwächer als erwartet ausgefallen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 5,00EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jason Napier
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,9
Kursziel alt: 5,9
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jason Napier
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,9
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