GOLDMAN SACHS stuft Engie auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie von 33,20 auf 30,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel rechnet am 5. November mit einem soliden Quartalsbericht der Franzosen, wie er am Mittwoch schrieb. Er geht von weiter steigenden Gewinnerwartungen aus und hob seine Schätzungen bis 2028 im Schnitt um 2,7 Prozent an. Den Bewertungsmultiplikator schraubte Patel aber etwas nach unten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 23,08EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Ajay Patel
Analysiertes Unternehmen: Engie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30,40
Kursziel alt: 33,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ajay Patel
Analysiertes Unternehmen: Engie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30,40
Kursziel alt: 33,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte