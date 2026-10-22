GOLDMAN SACHS stuft Engie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie von 33,20 auf 30,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel rechnet am 5. November mit einem soliden Quartalsbericht der Franzosen, wie er am Mittwoch schrieb. Er geht von weiter steigenden Gewinnerwartungen aus und hob seine Schätzungen bis 2028 im Schnitt um 2,7 Prozent an. Den Bewertungsmultiplikator schraubte Patel aber etwas nach unten./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 23,08EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ajay Patel

Analysiertes Unternehmen: Engie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30,40

Kursziel alt: 33,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,40 € , was eine Steigerung von +31,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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