BERNSTEIN RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones nach reduzierten Geschäftszielen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Er halte es für die richtige Entscheidung, dass der Abfüllanlagen-Hersteller sein Erlösziel für 2028 und sein Margenziel nach unten korrigiert habe, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Damit dürften sich nun auch die durchschnittlichen Markterwartungen seinen niedrigeren Prognosen annähern./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 09:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 09:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,83 % und einem Kurs von 110,4EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



