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    ROUNDUP

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    Hermes mit weiteren Problemen in China - Aktie rutscht ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Hermes’ Asiengeschäft stagniert, China bleibt schwach
    • Hermes-Aktie fällt acht Prozent, Jahresminus über 40%
    • Konzernumsatz wächst, verfehlt jedoch die Erwartungen
    ROUNDUP - Hermes mit weiteren Problemen in China - Aktie rutscht ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der Luxuskonzern Hermes ringt weiter mit einem schwachen China-Geschäft. In der Region Asien-Pazifik habe der um Währungseffekte bereinigte Umsatz im dritten Quartal stagniert, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten hingegen mit einem Wachstum von knapp 1,6 Prozent gerechnet. Nach der Zuordnung von Hermes gehört China zu dieser Region, Japan hingegen nicht. Die asiatischen Länder sind die wichtigsten Märkte für Hermes und waren in den vergangenen Jahren ein Garant für starkes Wachstum. Bei den Anlegern kam das schwache Abschneiden dort daher gar nicht gut an.

    Die Aktie fiel am Ende des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 8 Prozent auf 1.248 Euro. Damit setzt sich die schwache Entwicklung fort, in diesem Jahr liegt das Minus bereits bei mehr als 40 Prozent. Hermes steuert so auf das schwächste Jahr seiner Börsengeschichte zu. Die Anteile des Unternehmens werden seit 1993 gehandelt.

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    Die enttäuschenden Hermes-Zahlen belasteten auch die Papiere anderer Luxuswerte. So weitete die LVMH-Aktie ihr Minus im bisherigen Jahresverlauf um einen Prozentpunkt auf 40 Prozent aus. Der französische Konkurrent hatte zuletzt ebenfalls unter einem schwachen China-Geschäft gelitten.

    Bei Hermes ist das Rekordhoch von 2.957 Euro aus dem Frühjahr 2025 in weiter Ferne. So wenig wie aktuell war das Papier zuletzt im Herbst 2022 wert. Wegen des massiven Rückgangs ist das Unternehmen an der Börse nur noch etwas mehr als 130 Milliarden Euro wert. In der Spitze waren es mal mehr als 310 Milliarden Euro. Rund zwei Drittel der Anteile gehören der Familie des Unternehmensgründers Thierry Hermes.

    Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Investmentbank RBC sprach von durchwachsenen Resultaten. Aus Sicht von James Grzinic von Jefferies verfehlte Hermes selbst die zuletzt gesunkenen Erwartungen. Abseits der anziehenden Ledersparte habe sich der Rückstand in den anderen Kategorien auf ein bislang unerreichtes Niveau verschlimmert.

    Konzernweit legten die um Währungseffekte bereinigten Erlöse um 4,3 Prozent auf fast 4,1 Milliarden Euro zu. Auch hier enttäuschte Hermes die Erwartungen der Experten. Erfolgreicher als in Asien schnitt Hermes in Amerika und auch in Europa ab. Konzernchef Axel Dumas sprach von einem "komplexen Umfeld", in dem Hermes Kurs halte.

    Produktseitig beruht der Erfolg von Hermes in den vergangenen Jahren vor allem auf der hohen Nachfrage nach Handtaschen. Bei den Birkin- und Kelly-Handtaschen - benannt nach der verstorbenen britischen Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin und inspiriert von Prinzessin Grace Kelly.

    Bei diesen Taschen, die sowohl als Statussymbol als auch Wertanlagen gelten, übersteigt die Nachfrage regelmäßig das Angebot und es gibt lange Wartezeiten. So kann der Konzern die Birkin-Handtaschen in der Regel für etwa 10.000 Euro verkaufen - Sondermodelle bringen oft noch wesentlich mehr. Beim Wiederverkauf erzielen sie oft deutlich höhere Preise.

    Das 1837 gegründete Unternehmen stellt neben den Handtaschen eine breite Palette von Luxusgütern, die von Schreibutensilien über Koffer, Kleidung und Decken bis hin zu Sätteln reicht./men/zb/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,69 % und einem Kurs von 1.255 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 476,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 415,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 590,00EUR was eine Bandbreite von +7,33 %/+52,59 % bedeutet.





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