BERNSTEIN RESEARCH stuft NOKIA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,53 Euro belassen. Die Eckdaten des Telekomindustrie-Ausrüsters seien stark ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe das Management optimistische Indikationen für 2027 im Bereich Optik/IP gegeben./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:18 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,59 % und einem Kurs von 7,83EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,53 € , was eine Steigerung von +22,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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