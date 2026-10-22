JEFFERIES stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Pence belassen. Die Erträge des Börsenbetreibers hätten den Erwartungen entsprochen, was auf ein Erreichen der Jahresziele hinauslaufe, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,01 % und einem Kurs von 111,1EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,1

Kursziel alt: 1,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

