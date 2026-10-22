UBS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flatexdegiro nach Quartalszahlen des Onlinebrokers auf "Buy" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Konsensschätzung nur wegen administrativer Sonderaufwendungen verfehlt, schrieb Amit Jagadeesh am Mittwoch. Um diese bereinigt habe es knapp darüber gelegen. Allerdings liege das Bruttoergebnis vor allem wegen enttäuschender Provisionen unter den Erwartungen, was bei den Anlegern schwerer wiegen dürfte. Die Aktie sei indes weiterhin günstig bewertet - sowohl historisch als auch im Vergleich zur Konkurrenz./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 24,00EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Amit Jagadeesh
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43,50
Kursziel alt: 43,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Amit Jagadeesh
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43,50
Kursziel alt: 43,50
Währung: EUR
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