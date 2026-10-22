BERENBERG stuft ABB LTD auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die jüngsten Quartalszahlen demonstrierten die operative Stärke des Technologieunternehmen, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angeführt werde sie von der starken Auftragsdynamik für Rechenzentren./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 76,31EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Dawson

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

