BERENBERG stuft ABB LTD auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die jüngsten Quartalszahlen demonstrierten die operative Stärke des Technologieunternehmen, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angeführt werde sie von der starken Auftragsdynamik für Rechenzentren./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 76,31EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
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