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    Viscom überrascht: Höhere Auftragseingangsprognose für 2026

    Die Nachfrage zieht an: Viscom hebt die Prognose für den Auftragseingang erneut an. Ein weiterer Großauftrag für die Batteriezelleninspektion sorgt für Rückenwind.

    Viscom überrascht: Höhere Auftragseingangsprognose für 2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Viscom SE hat am 22. Oktober 2026 ihre Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut angehoben.
    • Der erwartete Auftragseingang liegt nun bei 100 bis 110 Mio. €, nach zuvor 90 bis 100 Mio. €.
    • Gründe sind die anhaltend positive Marktentwicklung und die hohe Nachfrage nach Inspektionssystemen.
    • Viscom erhielt einen weiteren Großauftrag für Inline-CT-Inspektion, insbesondere zur Batteriezelleninspektion.
    • Der Großauftrag wird überwiegend im Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam.
    • Die Prognosen für 2026 bleiben bei 80 bis 90 Mio. € Umsatz und einer EBIT-Marge von 2 bis 5 %; das entspricht einem EBIT von 1,6 bis 4,5 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-Quartalsfinanzbericht 9M/2026, bei Viscom ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Viscom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,25 % im Plus.


    Viscom

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    ISIN:DE0007846867WKN:784686
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