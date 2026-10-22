TerraPay Verify Links to J.P. Morgan’s Kinexys Liink for Global Payee Checks
Fewer errors, greater trust: TerraPay links its payee-verification service with Kinexys by J.P. Morgan’s Liink Confirm to help institutions validate recipient details before sending funds.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- TerraPay has integrated its TerraPay Verify payee-verification service with Kinexys by J.P. Morgan’s Liink Confirm application.
- The integration lets financial and non-bank financial institutions on Liink verify bank account and digital wallet details across global markets before sending payments.
- The service aims to improve payment accuracy, reduce avoidable errors and fraud, and strengthen trust in cross-border transactions.
- A LexisNexis Risk Solutions study cited in the announcement estimates that incorrect beneficiary details cause 10–15% of international payments to fail.
- The partnership expands TerraPay Verify’s reach through the Kinexys Liink network and supports more transparent, efficient cross-border payments.
- TerraPay says its network reaches more than 7.5 billion bank accounts across 156+ countries.
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