BERENBERG stuft MICHELIN auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Michelin auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Romain Gourvil passte sein Bewertungsmodell für den Reifenhersteller am Donnerstag an die jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen für das dritte Quartal an. Er bleibt für die kurzfristige Ergebnisdynamik vorsichtig./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



