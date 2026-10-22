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    Krones Adjusts 2026 Growth Forecast and 2028 Targets: What Changed?

    Krones has cut its 2026 growth forecast and scaled back its 2028 revenue ambitions as geopolitical pressures and economic uncertainty weigh on customers.

    Krones Adjusts 2026 Growth Forecast and 2028 Targets: What Changed?
    Foto: Armin Weigel - dpa
    • Krones cut its 2026 currency-adjusted revenue growth forecast to 1%–2%, down from 3%–5%.
    • In the first nine months of 2026, preliminary revenue was about €4.1 billion, or €4.14 billion adjusted for currency effects; adjusted revenue growth was 0.8% year on year.
    • Preliminary nine-month EBITDA was €453 million, including a roughly €10 million benefit from US tariff refunds; the EBITDA margin excluding that benefit was 10.8%.
    • Krones maintained its full-year 2026 EBITDA margin target of 10.7%–11.1% and ROCE target of 19%–20%.
    • The 2028 revenue target was reduced to €6.0–€6.2 billion from around €7 billion; the EBITDA margin target was narrowed to 11%–12% from 11%–13%.
    • Krones confirmed its 2028 ROCE target of more than 20%. The revised outlook reflects geopolitical pressures, rising costs for customers and continuing macroeconomic uncertainty.

    The next important date, Conference Call on Q3 2026 Results, at KRONES is on 06.11.2026.

    At this time, the index MDAX was at 30.246,64PKT (-1,23 %).

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