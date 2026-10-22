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    KRONES justiert Prognose: Umsatzwachstum 2026 und Ziele 2028 angepasst

    Weniger Wachstum, stabile Renditeziele: Krones senkt angesichts schwieriger Marktbedingungen die Umsatzprognose für 2026 und das Umsatzziel für 2028.

    KRONES justiert Prognose: Umsatzwachstum 2026 und Ziele 2028 angepasst
    Foto: Armin Weigel - dpa
    • Krones erzielte in den ersten neun Monaten 2026 vorläufig rund 4,1 Mrd. € Umsatz; währungsbereinigt waren es etwa 4,14 Mrd. € und damit 0,8 % mehr als im Vorjahr. Darin enthalten ist ein negativer Effekt von rund 20 Mio. € aus der Rückerstattung von US-Zöllen.
    • Das vorläufige EBITDA der ersten neun Monate lag bei 453 Mio. €. Ohne den positiven Effekt von rund 10 Mio. € aus der Zollrückerstattung betrug die EBITDA-Marge voraussichtlich 10,8 %.
    • Die Prognose für das währungsbereinigte Umsatzwachstum 2026 wurde von 3–5 % auf 1–2 % gesenkt. Gründe sind ungünstige Marktentwicklungen, geopolitische Herausforderungen, höhere Kundenkosten und anhaltende gesamtwirtschaftliche Unsicherheit.
    • Die Ziele für 2026 bleiben unverändert: eine EBITDA-Marge von 10,7–11,1 % und ein ROCE von 19–20 %.
    • Das Umsatzziel für 2028 wurde von rund 7 Mrd. € auf 6,0–6,2 Mrd. € reduziert.
    • Für 2028 wurde das Ziel für die EBITDA-Marge auf 11–12 % konkretisiert; das ROCE-Ziel von mehr als 20 % bleibt bestehen.

    Der nächste wichtige Termin, Conference Call zu den Q3-Zahlen2026, bei KRONES ist am 06.11.2026.

    Der Kurs von KRONES lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 110,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,48 % im Minus.
    35 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 111,00EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.246,64PKT (-1,23 %).


    KRONES

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