YOC: Vorläufige Q3-Zahlen da – Jahresprognose 2026 angepasst
Die Werbeflaute bremst YOC: Trotz nahezu stabilem EBITDA sinkt der Neunmonatsumsatz. Für 2026 senkt der Werbetechnologiespezialist die Prognose und rechnet nun mit Verlust.
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- YOC AG erzielte in den ersten neun Monaten 2026 vorläufig ein EBITDA von rund 1,0 bis 1,2 Mio. Euro – nahezu auf Vorjahresniveau (1,1 Mio. Euro).
- Der Umsatz lag bei rund 25,6 bis 25,7 Mio. Euro und damit unter dem Vorjahreswert von 26,6 Mio. Euro.
- Als Gründe nennt das Unternehmen den verhaltenen Markt für digitale Werbung und die Zurückhaltung der Werbetreibenden bei ihren Ausgaben.
- Die Jahresprognose für 2026 wurde beim EBITDA auf 2,0 bis 2,5 Mio. Euro gesenkt; zuvor waren 3,0 bis 4,5 Mio. Euro erwartet worden.
- Die Umsatzprognose wurde von 39,0 bis 41,0 Mio. Euro auf 35,0 bis 37,0 Mio. Euro reduziert.
- Für das Konzernperiodenergebnis erwartet YOC nun einen Verlust von 0,5 bis 1,0 Mio. Euro statt eines Ergebnisses zwischen 0,0 und 1,5 Mio. Euro; der Q3-Bericht erscheint am 17. November 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei YOC ist am 17.11.2026.
Der Kurs von YOC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -20,28 % im Minus.
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