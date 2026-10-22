HHLA senkt 2026-Prognose: Was steckt hinter dem Schritt?
Gegenwind für HHLA: Streiks und der Automatisierungsanlauf belasten das Geschäft. Der Hafenlogistiker senkt seine EBIT-Prognose für 2026 und erwartet einen deutlichen Rückgang beim Containerumschlag.
Foto: Jonas Walzberg - dpa
- Am 22. Oktober 2026 senkte HHLA aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs und der aktualisierten Erwartungen für das vierte Quartal die EBIT-Prognose für 2026.
- Für den Teilkonzern Hafenlogistik wird nun ein EBIT von 100 bis 120 Mio. Euro erwartet, nach zuvor 135 bis 155 Mio. Euro.
- Auf Konzernebene rechnet HHLA mit einem EBIT von 115 bis 135 Mio. Euro statt der zuvor prognostizierten 150 bis 170 Mio. Euro.
- Im Segment Logistik führt die strategische Überprüfung des Beteiligungsportfolios zu einer nicht zahlungswirksamen Wertberichtigung von rund 12 Mio. Euro.
- Streikbedingte Ausfälle und die Anlaufphase der Automatisierung an den Hamburger Containerterminals bremsen den Containerumschlag und belasten das Ergebnis.
- Für den Containerumschlag wird nun ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr erwartet statt eines leichten Rückgangs; die Prognosen für Umsatz (deutlicher Anstieg) und Containertransport (leichter Zuwachs) bleiben unverändert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 12.11.2026.
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