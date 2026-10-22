UBS stuft Argenx auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Biotechspezialisten seien insgesamt stark ausgefallen, schrieb Xian Deng in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Wirkstoff-Pipeline entwickle sich in die richtige Richtung./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:59 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 769,6EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Xian Deng
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Xian Deng
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
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