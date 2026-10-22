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    UBS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

    UBS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'
    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 21,40 auf 24,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsens liege weiterhin deutlich unter dem neuen jährlichen Wachstumsziel für den bereinigten Nettogewinn von 10 Prozent in den kommenden fünf Jahren, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies biete Spielraum für Hochstufungen und niedrigere Bewertungsmultiplikatoren. Zwar erscheine die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche teuer, doch sei dieser Aufschlag durch das überdurchschnittliche Wachstum, die diversifizierte Geschäftsstruktur und die Erfolgsbilanz des spanischen Versorgers gerechtfertigt./rob/edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:53 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 21,61EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Gonzalo Sanchez-Bordona
    Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 24,00
    Kursziel alt: 21,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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