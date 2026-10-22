UBS stuft Meta auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Meta nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 884 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Social-Media- und Technologieriesen liege ebenso über den Konsensschätzungen wie die entsprechende Prognose für das Schlussquartal, schrieb Stephen Ju am Mittwoch. Dies deute darauf hin, dass der Druck auf die Gewinne (EPS) nachlasse. Entsprechend könnten die EPS-Schätzungen weiter steigen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 606,6EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 884

Kursziel alt: 884

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

