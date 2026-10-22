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    DN Group: Algene meldet vielversprechende Studien-Zwischenergebnisse

    Mikroalgen als Wachstumshilfe? Eine Studie von Algene und der TU München zeigt: Garnelen fressen mit Spirulina mehr – und könnten dadurch besser wachsen.

    DN Group: Algene meldet vielversprechende Studien-Zwischenergebnisse
    Foto: adobe.stock.com
    • Algene führt gemeinsam mit der TU München eine Studie zum Einsatz von Spirulina-Mikroalgen als Futtermittel in der Garnelenzucht durch.
    • Die Studie vergleicht Garnelen, die ohne beziehungsweise mit Algene-Spirulina gefüttert werden.
    • Erste Zwischenergebnisse zeigen signifikant höhere Fraßraten und deuten auf ein verbessertes Garnelenwachstum hin.
    • Werden die Ergebnisse bestätigt, könnte der Einsatz der Mikroalgen wirtschaftliche Vorteile für Garnelenproduzenten bringen.
    • Die finalen Studienergebnisse werden im Laufe des Novembers 2026 erwartet; Algene führt bereits fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Kunden.
    • Die DN Group AG hält 45,56 % an Algene und erwartet, dass positive Gesamtergebnisse den Markteintritt des Portfoliounternehmens unterstützen.

    Der Kurs von DN Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,88 % im Plus.


    DN Group

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