DN Group: Algene meldet vielversprechende Studien-Zwischenergebnisse
Mikroalgen als Wachstumshilfe? Eine Studie von Algene und der TU München zeigt: Garnelen fressen mit Spirulina mehr – und könnten dadurch besser wachsen.
Foto: adobe.stock.com
- Algene führt gemeinsam mit der TU München eine Studie zum Einsatz von Spirulina-Mikroalgen als Futtermittel in der Garnelenzucht durch.
- Die Studie vergleicht Garnelen, die ohne beziehungsweise mit Algene-Spirulina gefüttert werden.
- Erste Zwischenergebnisse zeigen signifikant höhere Fraßraten und deuten auf ein verbessertes Garnelenwachstum hin.
- Werden die Ergebnisse bestätigt, könnte der Einsatz der Mikroalgen wirtschaftliche Vorteile für Garnelenproduzenten bringen.
- Die finalen Studienergebnisse werden im Laufe des Novembers 2026 erwartet; Algene führt bereits fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Kunden.
- Die DN Group AG hält 45,56 % an Algene und erwartet, dass positive Gesamtergebnisse den Markteintritt des Portfoliounternehmens unterstützen.
Der Kurs von DN Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,88 % im
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